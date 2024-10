Juan Cristóbal Guarello acusa operación para sacar a Gareca y descarta a ex DT de Colo Colo: "No pueden traer a Quinteros, basta de negocios"

Es difícil lograrlo. La Selección Chilena tendrá un partido dificilísimo ante Colombia en Barranquilla. Podría ser el último duelo de Ricardo Gareca en la Roja.

Lo han alertado varios personajes del fútbol nacional. Uno de los que tienen una voz que es particularmente escuchada últimamente es Arturo Vidal, quien pidió la salida del Tigre en caso de caer ante los cafeteros.

La verdad es que Gareca pende de un hilo. No solamente por los malos resultados de estos últimos encuentros, sino también por toda su estadía al mando de la Roja.

Con 0,88 puntos por partidos, contando los amistosos, el Tigre Gareca ha tenido una paupérrima senda por el banco de la Selección Chilena. Esto hace que se piense ya en su salida, a solo nueve partidos de su llegada.

Juan Cristóbal Guarello denosta a Gustavo Quinteros

Fue en el programa La Hora de King Kong que Juan Cristóbal Guarello comenzó a hablar del tema de la posible salida de Ricardo Gareca de la Selección Chilena. Para el comunicador, hay una movida para meter a un seleccionador de Vibra.

“De los últimos capitanes, ninguno es de la escudería. Paulo Díaz, Maripán e Isla, ninguno es de la escudería”, señaló el comunicador, quien, además, dijo que querían meter a un técnico acorde a Vibra.

¿Gustavo Quinteros? “No pueden traer a Quinteros, compadre. Basta de negocios. Además, él es vivo, no va a agarrar a la Selección ahora, a menos que Milad le ponga los diez millones de dólares que no tiene… pero, no debería, después de todos los negocios en Colo Colo”, concluyó Guarello.