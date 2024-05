El ex defensa de la selección chilena reveló un secreto a voces del camarín, pero a fin de cuentas un hecho normal en cualquier grupo de trabajo, más aún en uno numeroso y cambiante como La Roja. No todos eran cercanos.

Gonzalo Jara sigue dejando perlitas y declaraciones sabrosas por su participación en el programa Generación Dorada, de Canal 13, que se emitirá este domingo. El ex defensa de la selección chilena bicampeona de América y hoy comentarista reconoció que no todos eran amigos en La Roja.

“Hay peleas, no a combos, llamémoslas discusiones fuertes entre nosotros. Y hay mucha gente que nos dice: usted es amigo de Alexis Sánchez, Mauricio Isla o cualquiera. Y yo le digo: No somos amigos”, dijo Jara.

El otrora zaguero agrega: “¿pero cómo no son amigos?, nos pregunta la gente. No somos amigos, porque no somos todos amigos. Si bien es cierto que convivimos muchos años, nos conocemos todos muy bien, pero hay jugadores con los que uno comparte más, es como en cualquier trabajo. No es que los 23 jugadores éramos amigos, para nada”.

Y las palabras de Jara llegan justo en momentos en que Arturo Vidal y Gary Medel aparecen entre los posibles regresos de La Roja de cara a Copa América, con voces que apuntan a que el King y el Pitbull tienen distancia del grupo integrado por Claudio Bravo, Mauricio Isla y Alexis Sánchez.

El fuerte cara a cara con Alexis

Y sobre Alexis Sánchez, Jara se refirió al fuerte encontrón que tuvo en pleno partido contra Panamá, en el 4-2 final por la Copa América Centenario, en Estados Unidos, y que se apreció claramente en las imágenes de la transmisión.

“Lo que me haya dicho Alexis no importa, el contexto era porque no le tocaba la pelota. Alexis siempre bajaba a buscar la pelota y nosotros no se la tocábamos, yo no se la daba y se enojaba. Pero él sabía que no tenía que bajar porque él era importante para nosotros diez metros fuera del área creando y generando cosas”, expuso Jarita.

Jarita recordó un antiguo encontrón con Alexis Sánchez.

El otrora defensa sentencia que “nosotros teníamos adelante a Marcelo Díaz, Arturo Vidal y Charles Aránguiz, que era quienes debían hacerle llegar la pelota. Que Alexis descendiera no provocaba nada para nosotros, él debía ocupar un espacio y una posición que era la asignada en el campo de juego”.

