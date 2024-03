La selección chilena enfrenta en duelo amistoso a Albania, este viernes 22 de marzo, en el debut de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de La Roja. En la previa del partido, el español de Ben Brereton sigue siendo una de las aristas en la actualidad del representativo nacional.

El delantero no estaba en la nómina y consultado por su ausencia el entrenador había manifestado su molestia por el poco español del británico de sangre chilena. Sin embargo, Brereton terminó convocado de urgencia tras las lesiones y bajas.

Incluso, este jueves se supo que el atacante se comunica con Gareca a través de un traductor. En este escenario, Gonzalo Jara contó una anécdota idiomática de su carrera, específicamente en el Mainz 05 de Alemania, justo tras una larga estadía en Inglaterra.

“Yo en Alemania, cuando llegué hablaba sólo inglés, nada de alemán. Y cuando le preguntaba cosas o hablaba con mis compañeros, les hablaba en inglés y me respondían en alemán”, dijo Jara en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Jara se vio obligado a aprender alemán

El ex defensa de la selección chilena agregó que “yo les decía: pero hueón, por qué no me responden en inglés… y me decían: no, no, no, tienes que aprender alemán”.

Jarita complementó que “me pusieron un profesor de Alemán, y los dirigentes también me decían que tenía que aprender alemán. Al final no sabía hablar fluido, pero podía salir a comprar y podía hablar el día a día”.

Gonzalo Jara sentenció que “ellos hablaban inglés, pero no me querían hablar en inglés. Y el entrenador nos dijo que no habláramos en inglés. El primer entrenador era suizo y el de después danés. Y nunca hablaban en inglés. Aprendí algo, pero es muy difícil. Entendía todo lo futbolístico”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Albania y Francia?

La Roja enfrentará a Albania este viernes 22 de marzo, desde las 16:45 horas, en el estadio Ennio Tardini de Parma. El martes 26 se verá las caras contra Francia (17:00 horas) en el Vélodrome del Olympique de Marsella.