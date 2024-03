El poco español de Ben Brereton ha sido una polémica en los primeros días del proceso del técnico Ricardo Gareca al mando de la selección chilena, pese a que de igual manera lo nominó para los partidos ante la selección de Albania y la selección de Francia.

Fue en la conferencia previa al primer amistoso, realizada en Parma, Italia, que se le consultó al argentino sobre esta situación, para aclarar sus conceptos sobre el idioma que maneja Brereton, algo que no le gustó mucho al entrenador.

“Siempre fui claro, estoy seguro. Que haya interpretaciones no corre por cuenta mía. Yo nunca me voy a meter porque las interpretaciones las hacen por lo que quieren y más no puedo hacer”, precisó.

“Dije que me interesa por sobre toda manera que, estando en una selección de habla hispana, hable español. Tiene que ver con la convivencia y en el campo de juego, pero eso no lo condiciona para una convocatoria”, explicó.

Con traductor

Dentro de la conferencia de prensa, Ricardo Gareca detalla cómo han sido los primeros días junto a Ben Brereton, donde deja en claro que se comunica con un traductor, aunque, como todo chileno, dice que entiende lo que le conversan.

“Tuve una charla personal con él y siempre con traductor, pero está entendiendo por lo que manifiesta, no porque lo hable. Entiende las indicaciones, pero hay que hablar despacio y en el fútbol eso no se hace porque es un grupo. La interpretación de palabras sería importante para él, para estar más preparado en ese aspecto”, remarcó Gareca.

Fue en esas mismas charlas, acompañado de un intérprete, que Brereton también manifestó dónde se ha sentido más cómodo a la hora de ir al ataque en la selección chilena.

“A él le gustan las dos posiciones, pero por lo que conversamos, le gusta de centrodelantero. Lo han ido colocando por los extremos y, a partir de ahí, lo vieron más por ese lado. Si le preguntan a él, pareciera que se siente más cómodo de punta que por los extremos”, finalizó.

