En la gran previa del Mundial sub-20 que se disputará en Chile, un chileno que se encuentra en la prenómina de Nicolás Córdova consiguió un importantísimo triunfo internacional al coronarse campeón con su club en Brasil.

Cristóbal Chadwick, que milita actualmente en el Cuiabá de Brasil, en donde se encuentra a préstamo hasta comienzos del 2026, obtuvo el Campeonato Matogrossense Sub 20 con la escuadra tras vencer a Luverdense en la final en donde convirtió 2 tantos. Uno de penal al minuto 65 y otro a los 74′, dándole la copa a la escuadra.

En sus redes sociales, el jugador de Everton celebró el triunfo. “Feliz por el título y por poder aportar al equipo. ¡Vamos por más!”, escribió el delantero.

¿Cuándo empieza el Mundial Chile Sub-20?

La cita mundialista comienza el próximo 27 de septiembre, en donde Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca serán sedes del evento deportivo.

La Roja compite en el grupo A y deberá enfrentarse a Nueva Zelanda, Japón y Egipto para lograr la clasificación a la siguiente ronda. El equipo de todos debuta el 27 de septiembre contra Nueva Zelanda.

