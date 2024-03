La nueva etapa de la selección chilena empieza a tomar forma, porque Ricardo Gareca ya trabaja con plantel completo en Parma, Italia, el búnker elegido para preparar los amistosos ante Albania y Francia.

El Tigre por primera vez está cara a cara con los nominados de la Roja y ya está mostrando su mano en los entrenamientos, situación que analizó este miércoles ante la prensa el lateral izquierdo Gabriel Suazo.

El jugador de Toulouse comentó que de inmediato se dio cuenta de la larga experiencia del argentino en selecciones, y dio datos específicos que alimentan su teoría.

“Se nota la experiencia que tiene Gareca en selecciones, para manejar el grupo, su forma de trabajar, maneja el tema estadístico tanto ofensivo como defensivamente. Nos iremos conociendo poco a poco, es un proceso, es difícil de la noche a la mañana, en tres días, pero poco a poco conocemos su idea de juego y será lindo proceso”, dijo el formado en Colo Colo.

Acerca de su condición actual indicó que “vengo jugando continuamente en mi club, tanto en la Ligue 1 como en la Europa League. Me siento bien físicamente y para mí eso es importante, para hacerlo al máximo como siempre”.

La lesión de Maripán

Por otra parte, Gabriel Suazo habló de la lesión que sufrió el defensor Guillermo Maripán, que lo sacó de la Roja y generó que llamaran de urgencia a Francisco Sierralta.

“Se paró el entrenamiento por lo del Memo, que es una persona positiva, volverá en el corto plazo, no fue nada grave. Somos cercanos, estamos hablando siempre por jugar en la misma liga, me alegro que no haya sido grave y se recupere luego para volver de la mejor forma”, cerró.

¿Cuándo juega Chile vs Albania?

El partido entre la Roja y Albania se jugará este viernes 22 de marzo, a partir de las 16:45 horas, en el estadio Ennio Tardini de Parma, Italia.

