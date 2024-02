Como toda una sorpresa fue tomada la declaración de Ricardo Gareca en la selección chilena donde, en conversación con CNN Chile, aseguró desconocer a Brayan Cortés como el número uno de la Roja.

El portero de Colo Colo fue titular en los pocos partidos que pudo llevar adelante en su proceso Eduardo Berizzo, por lo que se espera que el técnico argentino sigua ese camino.

Pero todo cambió cuando el Tigre aseguró que primero debe conocer al portero, dejando en claro que también está Claudio Bravo, Gabriel Arias y Vicente Reyes, que los sorprendió.

“Sin duda Berizzo confió en él porque seguramente es un arquero importante, de un equipo grande como Colo Colo. Pero quién va a ser el arquero no lo puedo afirmar, porque hay buenos arqueros”, comentó.

Polémica

De inmediato sus frases dieron que hablar y uno que abrió el debate fue Julio Rodríguez, el histórico formador de porteros y, especialmente, de Cladio Bravo, quien se vio sorprendido.

“Difícil creer que Gareca no conozca a Cortés. A lo mejor no lo ha visto en profundidad personalmente, pero él lo conoce bastante bien. Lo primero que hace un técnico, especialmente de selección, es analizar los jugadores que potencialmente va a tener que nominar. Cortés es el número uno de Chile y me parece extraño que diga que no lo conoce”, comentó en conversación con Redgol.

En ese sentido, pese al regreso de Bravo, que eventualmente estará nominado, asegura que hay que tener consideración que el recambio es Brayan Cortés en la Roja.

“Lo que pasa es que el regreso de Claudio siempre va a estar condicionado, porque no podemos olvidarnos que ya tiene 40 años. Prácticamente Cortés es el recambio de Bravo. Por mucho que pensemos que Claudio aun puede jugar, no se sabe cuánto tiempo lo podrá hacer a nivel competitivo. Viene el tema de las lesiones y creo que en ese minuto Cortés es el número uno de la selección”, precisó.

Las dudas

Para Oscar Wirth el tema también va en el manejo que quiere tener Ricardo Gareca en el camarín de la selección chilena, an

“Es una manera bien sutil de sacarse un problema de encima, en el sentido de dejar de lado a alguien y que ese alguien, como sucede siempre, tiene el respaldo de un grupo y la crítica de otro. El toma una determinación y acá no corre quién estaba jugando o quién no”, expresó Wirth.

Por lo mismo, cree que el regreso de Claudio Bravo está haciendo cambiar la interna de la Roja, aunque pone en dudas algunas relaciones que se puedan dar a futuro.

“Él tiene que estar pensando frente a nivel futbolístico, que no es el óptimo, necesita gente con experiencia. Lo único malo y es una apreciación personal, que no creo que Claudio sea tan trascendente en el manejo, en hablar y ordenar. Él sabe jugar bien, pero no lo veo con trascendencia sobre el nivel futbolístico”, remató.

