Fabián Estay críptico con presente de La Roja: "Berizzo no tiene una idea futbolística"

No son pocos quienes afirman que Eduardo Berizzo se juega su puesto como técnico de la Selección Chilena en los próximos dos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ante Perú y Venezuela.

Tal es el caso de Fabián Estay, mundialista con La Roja en Francia 1998, que en conversación con RedGol se mostró muy críptico con el presente del cuadro nacional y se fue directo hacia la labor hecha por el DT argentino.

¿Qué dijo Estay sobre Eduardo Berizzo?

Al preguntarle por la nómina para estos duelos ante Perú y Venezuela, el ex volante asegura que “él solamente las conoce, él solamente sabe por qué motivo llaman algunos que están jugando y otros que no están jugando y eso no solamente pasa con Berizzo, ha pasado con otros técnicos”.

“Ahora, a mí me preocupa más la forma, porque hoy no tenemos una idea futbolística para enfrentar a un Perú que tiene las mismas necesidades nuestras, y también a un Venezuela que, también en casa, seguramente intentará sumar de tres puntos”, agrega Fabián Estay.

“Me preocupa esa situación, hoy hay que pensar que hay que sumar puntos como sea, y después buscar una idea futbolística, pero ninguna de las dos hemos conseguido hasta el momento”, sostiene el hoy comentarista de FOX Sports.

¿Se juega el puesto Berizzo en La Roja?

Respecto a lo que está en juego durante esta doble fecha de Eliminatorias, Estay afirma que “estas dos fechas son determinantes para mí, para la continuidad de Berizzo, o si no dar un golpe en el cambio de mando, para poder buscar una idea diferente, y por supuesto que la selección sea competitiva y que vayamos al próximo mundial porque sino, sería una catástrofe que Chile no fuera al próximo mundial en Canadá, Estados Unidos y México”.

¿Cuándo juega Chile en Eliminatorias?

La Roja prepara la tercera y cuarta fecha del camino hacia el Mundial 2026. El próximo jueves 12 de octubre desde las 21:00 horas chocan con Perú, para luego enfrentar a Venezuela el martes 17 desde las 18:00 horas.