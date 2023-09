La selección chilena no estuvo a la altura de su primer desafío en las Eliminatorias al Mundial 2026. La Roja de Eduardo Berizzo se vio sometida a Uruguay en el Centenario, donde perdió por 3-1 y terminó cayendo al octavo puesto de la tabla clasificatoria.

Mientras algunos critican el desempeño de ciertos jugadores, Marcos González apunta directamente a Berizzo. El exseleccionado nacional dialogó con RedGol tras la estrepitosa caída de la Roja en Montevideo y le dio completa responsabilidad al Toto por el resultado.

“Es la repetición de lo que se hizo durante estos 10 partidos de preparación desde que llegó. Nada ha cambiado. La culpa no es de los jugadores. El entrenador es el responsable y ha demostrado a lo largo de 10 partidos que no está para la selección no más”, dijo.

“Así de simple. Los chicos se esfuerzan, pero lamentablemente hay un entrenador que no está preparado. Si no hay un cambio en el tipo de trabajo que se está haciendo, va a ser una eliminatoria en donde vamos a sufrir mucho”, proyectó.

¿Cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias?

Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia lideran las Eliminatorias con tres unidades. Paraguay y Perú los siguen con un punto. Venezuela, Chile y Bolivia no sumaron puntaje, mientras que Ecuador sigue con -3.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

Tras la derrota ante Uruguay, la Roja buscará sumar sus primeros puntos este martes 12 de septiembre. Enfrentará a Colombia a las 21:30 horas en el Monumental.