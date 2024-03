Juan Manuel Martínez jugó en Boca Juniors, aunque en la estación previa a La Bombonera tuvo de técnico al Tigre Gareca. El Burrito jugó 131 partidos bajo la tutela del actual seleccionador de la Roja. Fue en Vélez Sarsfield, donde el experimentado atacante de 38 años ofreció una versión brillante.

De hecho, su registro es de 29 goles marcados y 27 asistencias regaladas con la camiseta del Fortín. En el cuadro de Liniers, Martínez formó parte de tres títulos en la máxima categoría de Argentina. Por estos días, hizo noticia tras aceptar una propuesta desde Estados Unidos.

Jugará en el Lyon FC de la tercera categoría, donde será dirigido por un ex DT de Deportes Copiapó: el también argentino Héctor Almandoz. “Este es el país de las oportunidades. Hay seguridad y calidad de vida. Uno desea que Argentina sea así”, manifestó el Burrito en una entrevista a DSports Radio.

Pero también respondió con mucha elocuencia cuando le consultaron por una especie de ranking de entrenadores. Más que nada para saber cuál le pareció top. “El mejor técnico que tuve fue Gareca”, reflexionó el ariete que registra pasos en el Corinthians de Brasil y el Real Salt Lake City de la Major League Soccer.

En su carrera también fue pupilo de Carlos Bianchi. Y del Vasco Rodolfo Arruabarrena, cuyo nombre suena para tomar la vacante en Universidad Católica. Carlos Ischia, Miguel Ángel Russo, Hugo Tocalli, Ariel Holan y el mundialista brasileño Tite fueron otros de los DT’s que supieron dirigir a Juan Manuel Martínez. Y puso al entrenador de la Roja por sobre todos ellos.

Insólita anécdota del Burrito Martínez: hace de técnico y obliga al Tigre Gareca a… ¡un autocambio!

En 2011, Juan Manuel Martínez tuvo una anécdota increíble con el técnico que eligió como el mejor de su carrera: el Tigre Gareca. La contó él mismo en la sección La Comedia no se Mancha de TNT Sports Argentina. “Arranca el partido en Santa Fe. Colón con las piernas frescas. Termina el primer tiempo 0-0, bastante parejo”, introdujo.

“En el segundo tiempo empezamos la entrada en calor, a un costadito, como todos los equipos. A los 20 minutos: gol de Colón. Yo estaba haciendo el calentamiento tranquilito, al trote. Cuando veo el gol, sigo al trotecito pero un poco más rápido y para el lado del banco“, revivió el oriundo de Viedma.

Y añadió más detalles sabrosísimos. “A todo esto el profe empieza a mirarme y a llamarme. ‘¡Burro, Burro!’. No entendía nada, les preguntaba a los otros suplentes: ‘¿Adónde va el Burro? ¡Si no lo llamó! Yo no le di bola, seguí para el lado del banco, me paré al lado de Gareca y le dije: “Tigre, ¿por quién entro?“, contó entre risas.

“Lo mejor de todo fue que en vez de mandarme a correr de nuevo, el Tigre me miró, me agarró del hombro y me dijo: ‘Vas a entrar por tal’, y empezó a darme indicaciones. Un fenómeno. Fue un autocambio. Entré y empatamos el partido sobre la hora”, aseguró por aquel momento. ¿Quién de la selección chilena se las ingeniará así? El tiempo tendrá la respuesta.

