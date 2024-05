La selección chilena espera por una nueva nómina de Ricardo Gareca, esto tras el listado previo de 55 jugadores publicado por el Tigre de cara a la próxima Copa América de Estados Unidos 2024. Eso sí, y como informó RedGol, esta nueva convocatoria será más reducida, pero no será la definitiva de cara al torneo continental.

Eso sí, pensando en Copa América, ex seleccionados nacionales se la jugaron con las sorpresas, el que no debe ir y si Arturo Vidal y Gary Medel están o no para una nueva batalla.

Desde México, y en conversación con Paulo Flores y RedGol, Fabián Estay manifestó: “Gonzalo Tapia, Lucas Assadi, Vicente Pizarro y Cristián Zavala. Por ahí va la sorpresa. Son buenos nombres, juegan en equipos importantes. Me parece que estos chicos han hecho las cosas bien y el Flaco es inteligentes. De ellos yo elegiría sí o sí a Zavala”.

Por otro lado consideró que “yo no llevaría a Gabriel Arias, creo que el arco está bien cubierto. Quizás para las eliminatorias 2026 puede haber sorpresas, no sé si Claudio llegue, pero Arias en este momento no es tan fundamental”.

Por último expone que “sí deberían llamar a Vidal y Medel, y después de la Copa América sacar cuentas. Lo importante de esta Copa América es encontrar un buen grupo, que se comprometa con lo que quiere Gareca. Y en cierta manera que los históricos se sumen, sea con un rol estelar o revulsivos y diferente. Sí puede llevarlos y ellos tener la mejor disposición con roles diferentes”.

Assadi y Zavala sí, Arias y Bolados no

Por su parte, Miguel Ángel Neira dijo que “Lucas Assadi debería estar sí o sí, ni siquiera como sorpresa. Tiene que estar. Al que no llamaría es Arias, para qué un arquero viejo”.

Añade sobre el Pitbull y el King que “para mí no deberían estar, porque Medel hace mucho rato no juega, no tiene el mismo nivel y su velocidad no es la que tiene que tener un central. Y Vidal ha demostrado en Colo Colo que no está en un nivel competitivo para la selección”.

Zavala debe estar en Copa América, postulan ex seleccionados de La Roja.

Para cerrar, Óscar Wirth sentencia que “el cabro de Colo Colo es del que se puede esperar más cosas: Cristián Zavala debería ser la sorpresa. A Bolados no lo llamaría porque su nivel futbolístico no da para pensar que pueda andar mejor. (…) Estando bien, Medel y Vidal deberían ser convocados. Sí, deberían estar. Pero si no están bien físicamente, si está alguno tocado, con la edad que tienen no serían un aporte”.