La selección chilena comenzó la preparación de cara a la fecha de Eliminatorias que se disputa en septiembre. La Roja debe viajar hasta Buenos Aires para medirse ante Argentina, que es el actual campeón del mundo y de la Copa América.

En esta nueva nómina de Ricardo Gareca se repiten nombres de la Copa América y que atraviesan un gran presente especialmente en Argentina. Williams Alarcón, Rodrigo Echeverría y Felipe Loyola destacan en la liga transandina y son carta para ser titulares.

Con esta nómina al parecer los problemas en el medio campo parecen quedar de lado. Así lo analizó Jorge Aravena ya que han demostrado en cancha que están para la titularidad.

“Son muchachos que han mostrado condiciones y ahora esta es su gran oportunidad en la selección. Todo estos chiquillos se han ganado la opción de jugar”, aseguró el Mortero a Redgol.

Pero no dejó atrás las opciones de dos jugadores del medio local y que por el Cacique han brillado en la Copa Libertadores. “Incluso Vicente Pizarro, que en su momento no me gustaba su estilo de juego, ahora ha remontado y es el motor de Colo Colo. También Creo que a Palacios le podría sacar mucho más frutos a su juego si fuera más simple”, sentenció el autor “Gol imposible”.

Echeverría aparece como fijo en la Roja de Gareca

Por el batacazo

Bajo esa misma línea, se pide a Gareca que no haga más ensayos ya que no hay margen de error. Por lo que se espera un equipo estelarísimo.

“Nombres como Alarcón, Echeverría o Loyola son fundamentales para Chile. Tenemos un recambio que es bueno porque la generación dorada ya no está con nosotros. A nivel local, Vicente Pizarro también viene jugando bien en Colo Colo”, analizó Gonzalo Fierro en conversación con Redgol.

Incluso el “Joven Pistolero” aclaró que no es bueno pensar en un empate y se debe buscar la hazaña desde el pitazo inicial ya que no contarán con grandes figuras como Di María o Messi. “Es bueno el empate, pero Argentina sin Messi es otra cosa y Chile lo puede aprovechar. Tengo esa fe de que podrán hacer un buen compromiso”, agregó.