Es pescador, jugó el Mundial Sub 20 y ahora filtra futuro de Nicolás Córdova: “Es muy triste, pero…”

La selección chilena no pudo continuar con el sueño del Mundial Sub 20. El elenco de Nicolás Córdova quedó eliminado en octavos de final tras caer por 4-1 ante México. Resultado que profundiza la crisis del balompié criollo y que acaba con la esperanza de este joven equipo que tenía en casa la chance de hacer historia.

Así lo lamentó Dagoberto Currimilla, quien fue mundialista con don José Sulantay en el 2007 y que fue tercero del mundo junto con jugadores como Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

ver también Inesperada defensa a Nicolás Córdova tras el fracaso en la Sub 20: “Lo conozco como DT y sé que trabaja”

“Es muy triste lo de la Sub 20. Se le tenía mucha fe al equipo. Decepcionado por lo realizado, pero por merecimiento este equipo no debía haber avanzado”, expresó el ex lateral derecho a Redgol.

El ahora pescador en la región de Los Ríos recalcó que no se pudo plasmar en cancha lo que tanto anhelaba Córdova y eso se sintió en cada partido de la Roja.

“El equipo se vio superado, aunque hubo minutos en el inicio que se mostró mejor. Octavos era lo mínimo, y se avanzó con un poco de fortuna. En ninguno de los cuatros partidos dejó una buena imagen. Eso deja una sensación amarga”, acusó el “Curri”.

¿Debe seguir Nicolás Córdova en la Roja Sub 20?

El tema ahora es definir el futuro de Nicolás Córdova. De momento en la ANFP se indica que seguirá en el cargo, pero existe una importante presión para que sea otro el encargado de comandar a las juveniles de Chile.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué tiene que hacer la ANFP con Nicolás Córdova? ¿Qué tiene que hacer la ANFP con Nicolás Córdova? YA VOTARON 0 PERSONAS

Por lo mismo, Currimilla decidió abordar el tema y zanjar el tema de una. “Es el indicado para seguir. No veo otro reemplazante con tanto conocimiento. Pero lamentablemente no fue el campeonato de Chile, cuando se esperaba que con su gente pudiera dejar una mejor impresión”, enfatizó sobre la continuidad de Córdova.

Nico Córdova tiene el respaldo de histórico de la Roja, pero para seguir en las juveniles

Publicidad

Publicidad

Aunque el tercero del Mundial Sub 20 del 2007 recalcó que esta permanencia en el cargo debe ser solo en la Rojita. “Hay que darle más tiempo. No sé si está para la adulta, pero sí debe seguir en lo formativo”, sentenció.