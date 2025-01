El nombre de Zidane Yáñez vuelve a dar que hablar en la Major League Soccer. El chileno integra la pretemporada del primer equipo del Nueva York City y podría sumar importantes minutos en los próximos duelos amistosos del mes de enero.

El seleccionado nacional es parte del grupo de 34 futbolistas que realizan los trabajos de cara a la temporada que se avecina. En esta ocasión recibió el respaldo del DT Pascal Jansen, quien consideró al joven delantero entre sus opciones a tener en cuenta.

Esta es la segunda ocasión que el joven de 16 años integra la pretemporada de su club. Sin embargo, desde su entorno familiar recalcan que ahora la cosa es distinta porque ha sumado más experiencia y mejoró notoriamente su estado físico.

“Ahora está más fuerte y está compitiendo. Si anda bien podría ser el tercer delantero, el 9. Ahora hay varios en ese puesto como Alonso Martínez (Seleccionado en Costa Rica) y Mounsef Bakrar (selección de Argelia). Hay que ser un poco realista, que le den un poco de minutos, compita, entrene y mejore”, detalló su padre Claudio Yáñez a Las Últimas Noticias.

Pero la situación puede cambiar ya que existe la opción de que sume minutos en el segundo equipo. “Ahí estaría la mayoría de los minutos. Es bueno que vaya aprendiendo y desarrollándose porque el próximo 26 de enero cumplirá 17 años”, complementó orgulloso por su retoño.

Zidane Yáñez asoma como el gran proyecto del Nueva York City

¿Cuándo juega Zidane Yáñez por la Roja?

De momento, Zidane ha estado alejado de la selección sub 17 y esto preocupó entre los fanáticos de la Roja. Sin embargo, esto tuvo una particular explicación. “Hemos estado en contacto con Sebastián Miranda. Consideraron que era buena idea que estuviera en el primer equipo acá, por eso no lo convocaron. Pero estará 100% dispuesto para el Sudamericano”, agregó el padre del jugador.

En tanto el DT, Seba Miranda confirmó que la espera se acaba pronto. Esto debido a que sí será convocado Yáñez para los partidos internacionales que tendrá la Rojita en febrero.