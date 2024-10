La polémica se armó entre Johnny Herrera y Carlos Palacios luego que la Joya criticará a la ANFP por programar partidos de Colo Colo en medio de su citación a la selección chilena. La Joya, al ver que el Cacique juagará encuentros claves por quedarse con el título, se molestó al no poder estar.

“Es importante la selección. Todos sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no vamos a jugar dos partidos importantes en Colo Colo, que nos pueden definir y hasta arruinar un año”, declaró el colocolino a TNT Sports.

Estas declaraciones generaron la respuesta del ex meta, quien señaló en la misma señal televisiva que “está clara la diferencia cuando habla un tipo que ha ganado algo y otro que no ha ganado nada. Él no dimensiona. ¿Quiso quedar bien con su club? Vende humo a como dé lugar. O sea, yo quiero ir a la guerra a defender a mi país, pero me quedo aquí no más”.

“Un piñiñento. La gente no puede defender lo indefendible. ¿Se quiere quedar en Colo Colo? Está bien, pero que lo diga un tipo que ganó diez campeonatos, que jugó una Copa del Mundo, que fue a una Copa América. Un gallo que haya ganado algo”, agregó.

Un pasado más azul que rojo

Pese a estas críticas, en su momento el ídolo de la U no tuvo ningún problema en poner a su club por sobre la selección. Si bien es cierto nunca se restó, llegó a afirmar que se trataba de empatías diferentes.

Johnny Herrera siempre puso a la U por sobre la selección chilena. | Foto: Photosport.

“La U es mi casa. Entré a los 13 años e ir a la Selección es como que te lleven a otra casa. Son empatías distintas con la gente. En mi club tengo los parámetros muy altos”, declaró el por entonces arquero azul a La Tercera el 5 de enero del 2015.

Además un par de años más tarde, tras la victoria sobre Camerún en la Copa Confederaciones 2017, aseguró que “con la Selección es el partido más importante, pero para mí siempre van a ser más importantes los de la U”.

La defensa de Johnny Herrera

Al recordar esta palabras, el ex arquero aseguró en TNT que “yo siempre fui más hincha de la U que de la selección, pero cada vez que me llamaron siempre quise estar y fui feliz. Incluso a pesar de que ni me tocaba jugar”.

“Compadre, en mi mejor momento cuando todo el mundo quería que yo estuviera en la selección no estuve, y yo quería estar. Y cuando me llamaron fui”, concluyó el ídolo de la U.