Claudio Borghi también estuvo presente en la edición de Todos Somos Técnicos del martes 3 de octubre. En el programa de TNT Sports Chile se debatió largamente sobre la exclusión de Jordhy Thompson de la nómina de la Roja masculina para afrontar los Juegos Panamericanos.

Eduardo Berizzo citó a 18 futbolistas para disputar el Grupo A del fútbol masculino en Santiago 2023. Y el antofagastino no fue uno de los considerados por el Toto. El DT no ofreció una conferencia de prensa para dar algunas luces de los porqués de citaciones y marginaciones.

Todo eso no le gustó al panel de TST, que además del Bichi tuvo a Juvenal Olmos, Cristián Basaure, Marcelo Vega, Johnny Herrera y la conducción de Manuel de Tezanos. En el espacio de debate, Claudio Borghi dejó su postura al respecto.

“Cuando uno comete una falta, por ejemplo me meten preso y me castigan por cinco años. Salgo de la cárcel y soy completamente libre, ya pagué mi culpa. Es un tema muy delicado, no me quiero meter más allá de lo que me corresponde, pero creo que las agresiones fueron de las dos partes, ¿no?”

Ante eso, el Tobi Vega asiente. “Sí”, responde. El Bichi vuelve a intervenir nuevamente. “Entonces por qué solamente se lo castiga a él”, afirmó el ex entrenador de la Roja.

Borghi dice no justificar a Jordhy Thompson: “Fue castigado y cumplió su castigo”

La alusión de Claudio Borghi fue a los hechos de violencia de género que Jordhy Thompson cometió contra su ex pareja, la estudiante de obstetricia Camila Sepúlveda. La intervención del Bichi motivó la intervención de Manuel de Tezanos, pero no alcanzó a terminarla.

“Lo que pasa es que cuando hay violencia de género, hay una parte que no tiene mucha…“, alcanzó a decir Manoel. Sobre eso llegó la respuesta del DT ganador de cuatro títulos con Colo Colo. “No te creas, eh…”, retrucó Borghi.

Johnny Herrera sostuvo que “es un tema muy delicado”. Y el Bichi añadió que “ojo, no estoy justificando. Digo que fue castigado y ya cumplió su castigo. El verdadero daño que él provocó lo sabe Colo Colo”. Pero en el panel creían que una convocatoria del “24” albo puede generar consecuencias.

“Si lo llaman queda la escoba”, apuntó De Tezanos. “El contexto olímpico. Si fuera la selección sola, quizás tiene otro matiz”, sugirió Basaure debido a que también está la selección femenina en los Juegos. “Totalmente”, le respondió Manoel. “¿Y está para la adulta? Hablamos que no lo llama porque hay mujeres, pero llámalo a la adulta entonces”, interpeló indirectamente el Tobi Vega a Berizzo.

Borghi preguntó si “¿concentran en la Villa Olímpica?” para toparse con las seleccionadas. Y encontró la respuesta de Manuel de Tezanos. “Es parte de una delegación que compone ambos géneros y que tiene participación en un evento muy importante a nvel nacional. Ha sido criticado por la ministra de la Mujer. Colo Colo, en su momento, tampoco hizo una gran declaración institucional. Lo hizo súper mal, mandó a Leonardo Gil al frente”, dijo MDTP.

“Es un evento importante y como están las cosas, no me extraña que sea para sacarse un problema de encima”, agregó Manoel. Y Aldo Schiappacasse se sumó a la petición de explicaciones para el seleccionador. Aunque lo hizo de manera más directa.

Dijo que “tiene que hablar Berizzo. En una cosa tan importante como esta, mandar la nómina por redes, no sólo es irresponsable, elude cuestiones trascendentes”.

¿Cuántos partidos ha jugado Jordhy Thompson en 2023?

Jordhy Thompson ha jugado 25 partidos en la temporada 2023 con Colo Colo: 14 por el Campeonato Nacional, cinco por la Copa Chile, tres por la Copa Libertadores, dos por la Copa Sudamericana y uno por la Supercopa. Marcó seis goles y dio dos asistencias.