Davoo Xeneize, popular streamer argentino, reaccionó a la derrota de Chile contra Bolivia. No pudo creer el resultado ni menos lo de Ben Brereton.

Davoo Xeneize no puede creer el cambio de Ben Brereton: "¡Gareca lo odia, lo detesta!"

Ben Brereton fue uno de los grandes perjudicados en la derrota de la Roja frente a Bolivia, donde Ricardo Gareca decidió sacarlo del campo de juego cuando apenas se jugaban 35 minutos. La polémica medida le costó las pifias del Estadio Nacional y variadas críticas al DT de Chile.

Por su lado, el chileno-inglés se vio visiblemente afectado cuando dejó la cancha y tuvo que recibir el aliento de sus compañeros, quienes lo recibieron en la banca con abrazos. Ni en Argentina podían entender el cambio. Davoo Xeneize, popular streamer trasandino, reaccionó con mucha sorpresa.

“Para. ¿Qué onda esto, amigos? ¿Esto fue un cambio táctico? ¿No se lesionó? Nooo, ¿en serio? Esto es una locura. Al minuto 34 saca a Brereton… No, para, esto es una banda. 34 minutos. No, pero lo mató a Ben Brereton. ¡Lo odia, lo detesta, no lo puede ni ver!”, manifestó.

El argentino quedó impactado, además, con el resultado. “¿Qué pasó con Chile, amigos? ¡Perdió de local con Bolivia, que no ganaba hace 31 años! Lo peor es que hace unos días dije que los chilenos estén tranquilos, que irían al próximo Mundial y que confiaran en Ricardo Gareca”, lamentó.

Gareca y el criticado cambio de Ben Brereton

Tras derrota contra Bolivia, Ricardo Gareca contestó por qué sacó a Ben Brereton cuando se jugaban los 35′. “Buscamos mayor profundidad de entrada. Donde vimos que, a lo mejor, no sincronizamos bien la contención, opté por cambiar”, dijo en conferencia.

“Tengo la posibilidad de hacerlo en el momento que yo quiero, eso forma parte de mi trabajo, planificar, plantear. Entendí que en ese momento necesitábamos alguien más en la mitad de la cancha. Todo lo que tengo que hacer lo hice, como técnico tengo esa posibilidad”, defendió.

