Elpopular streamer argentino no podía creer que los futbolistas no se plantaran ante Wilmar Roldán tras el codazo a Rodrigo Echeverría que quedó sin expulsión a MoÏse Bombito.

Davoo Xeneize contra actitud de jugadores de La Roja: "Por qué no fueron contra el árbitro"

El codazo del canadiense Moïse Bombito en contra de Rodrigo Echeverría, ya quedó como la jugada más polémica de la fase de grupos en Copa América 2024, pero más que por el hecho en sí, por la nula intención del árbitro colombiano Wilmar Roldán de expulsar al agresor.

Fue aquí que la historia comenzó a volcarse en contra de la Selección Chilena, aunque para el famoso streamer argentino Davoo Xeneize, todo pudo ser distinto si es que la actitud de los futbolistas no hubiese sido tan pasiva como lo fue en Orlando.

Al revivir en una de sus transmisiones por la plataforma Kick la polémica acción, lo primero que manifestó fue “¡Pará! ¿No lo echó? ¿No la fue a ver al VAR? ¡No la fue a ver al VAR, boludo!“. Hasta ahí todo bien, pero para Davoo fue el comienzo de una fuerte crítica hacia el plantel de La Roja.

“¿Cómo puede ser que ahí los jugadores chilenos no vayan contra el árbitro? Boludo, ahí el jugador de Chile tiene que decirle al árbitro ‘andá al VAR o no seguimos el partido’“, agregó Davoo sin poder creer que esa agresión no terminara en tarjeta roja.

La queja de Davoo Xeneize contra jugadores de La Roja

“¡Es la roja más clara de la historia!“, continuó su comentario el joven trasandino para luego explicar que “literalmente le hizo así (hace gesto del codazo) en la cara”, y volver a insistir en la tibia actitud de los futbolistas nacionales ante tamaño robo a silbato armado.

“¿Hay responsabilidad de los jugadores chilenos en no pedir alocadamente la expulsión? La realidad es el problema es la Conmebol, el VAR y los árbitros, no los jugadores de Chile. Es sorprendente cómo no ‘saltan’ los jugadores”, asevera Davoo Xeneize.

Pero fue más allá. Junto con manifestar que “si esta jugada no es roja, nada lo es en el fútbol”, sentencia que “esto es el robo del siglo. O sea, ¿esto estuvo armado contra Chile? No entiendo. Concacaf tenía que meter un país sí o sí en la próxima ronda, porque México está eliminado y Estados Unidos va a quedar afuera”.

