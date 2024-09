Gonzalo Jara ya había dejado algo entrever respecto del planteamiento de Ricardo Gareca y con el correr de las horas, se unió a Claudio Borghi en el análisis de la polémica sustitución de Ben Brereton. El “22” fue el elegido para salir en los 35′ de la primera parte.

En aquel momento, y ante la rechifla del público asistente al Estadio Nacional, Brereton le dejó su lugar a Vicente Pizarro. Jarita aprovechó su espacio en el panel de Todos Somos Técnicos para hablar sobre la sustitución. “En su esquema, Dávila y Osorio juegan por fuera”, introdujo el otrora zaguero central de la Roja.

Para colmo, la selección chilena sufrió una derrota histórica frente a Bolivia. “El “9” es Vargas. Para mí pudo haber salido Osorio por rendimiento, pero en el dibujo él y Dávila son quienes juegan por fuera. Esa es la explicación y se acabó“, analizó el ex defensor de Colo Colo, quien también jugó en Universidad de Chile.

“Saca a Brereton, en una situación muy fea, pero es porque manda la señal de que se equivocó en cómo planteó el partido”, expuso Gonzalo Jara para apuntarle a la estrategia inicial escogida por Gareca y su staff técnico. Con esa opinión estuvo de acuerdo el Bichi Borghi. Pero se explayó mucho más que el oriundo de Hualpén, a quien dirigió en el Cacique y la selección chilena.

Borghi se suma a Jara con la condena a Gareca por cambiar a Brereton en los 35 minutos

Gonzalo Jara encontró el beneplácito de Claudio Borghi en su crítica a Gareca por la sorpresiva salida de Ben Brereton en la primera parte. “Tengo el auto en el mecánico ahora, me llama y me dice que hay que cambiar cosas. Cámbialas, pero cuando uno trabaja con personas hay sentimientos”, expuso el Bichi, también en el panel de Todos Somos Técnicos.

“Estoy en desacuerdo con que todo jugador que diriges te gusta. No te gustan todos como persona. Este no me cae bien, pero juega bien, lo necesito y lo voy a poner. ¿Te dirigí dónde Gonza (Jara)? ¿Cuánto tiempo? ¿Dos años y medio? ¿Alguna vez comimos juntos? Sólo en la concentración”, prosiguió el campeón del mundo con Argentina en México ’86.

Agregó que “uno trabaja con sentimientos. Ayer este chico estaba liquidado. No es un jugador que me entusiasme verlo jugar. No me gusta. Pero lo destruyó. Y no sé si va a volver otra vez. Entonces, si yo me equivoco es culpa mía. No de un jugador que tengo en la cancha“. Un raspacachos evidente para el Tigre Gareca.

Hubo más. “Aguanta 10 minutos más y te ahorras un problema. Hay muchos puristas que dicen que hay que sacar rendimiento. Ayer hubo una señal muy interesante de los compañeros. Cuando uno saca a alguien en el segundo tiempo, no van todos a saludar”, manifestó Claudio Borghi.

