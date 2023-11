Ex jugadores e históricos del fútbol nacional reaccionaron a la renuncia de Eduardo Berizzo en la dirección técnica de la selección chilena. La Roja se quedó sin entrenador poco después del empate contra Paraguay en el estadio Monumental, a sólo días de la visita ante Ecuador, también por Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Jaime Vera comentó que “cuando un técnico renuncia es porque tiene claro en lo que está. Él quizás no estaba conforme con lo que estaba pasando con los resultados, con el juego y dio un paso al costado. A mí pasó alguna vez, que con el cambio de mano puede venir otra situación”.

El Pillo agregó que “lo normal tendría que haber sido después del partido contra Ecuador, pero quizás él no se siente bien dirigiendo a la selección. Uno no sabe qué pasa por la cabeza de Berizzo. Lógico que está muy encima el partido contra Ecuador y no es bueno el momento, pero la situación está así. Hay que seguir adelante”.

El ex ayudante técnico de Claudio Borghi en la selección concluye que “Nicolás Córdova es el que está con la sub 20, no hay otra opción en este momento para asumir el problema. Yo no sé qué va a hacer la ANFP con esto, no hay claridad. Creo que no tienen otra opción de entrenador y estaban contentos con el trabajo de Berizzo. Pero el fútbol tiene esto, que cuando los resultados no te acompañan hay que tomar decisiones de la noche a la mañana”.

Arica y el presidente de los entrenadores

Por su parte, Osvaldo Hurtado sostiene que “cuando se supo del atraso en salir del camarín, sorpresa. Hay que estar en los zapatos de un DT, caminar esos 70 metros y que todo el mundo te grite. Uno está para eso, pero hay un límite”.

“Lamentablemente se pierde todo, yo no creo que los jugadores estén mintiendo con sus elogios al trabajo y capacidad de Berizzo. A la buena relación que había en el camarín”, añade Arica.

El presidente Colegio de Entrenadores, Carlos Ramos , consideró que “el momento y la situación de él, se contradice con los agradecimientos que da al cuerpo técnico, los jugadores y la gente que trabajó con él, porque también las deja en el aire”.

“Debió renunciar tras el partido contra Ecuador, porque nos deja con un gran problema. Si tengo pensando renunciar al trabajo, lo hago cuando no estemos hasta el cuello con pega, si no en el momento preciso. Y ese momento no era anoche. Tenemos un partido encima. Eso habla mal de él, contradice todo lo que dijo. Tiene toda la potestad de querer irse, de sentirse no querido, pero el momento, en vez de favorecerlo, le complica más la salida. Es una mala salida” añadió.

De igual forma, Pancho Las Heras manifestó que “cuando no se dan los resultados hay dos alternativas: el contratador, la ANFP, lo despide, o el entrenador dice: yo ya no puedo hacer más y me estoy hundiendo día a día y es mejor que renuncie. No era el momento porque viene otro partido el martes”, mientras Mario Soto sentencia que “no creo que Berizzo haya dejado tirado el cargo por abandonar el buque. Lo vi anoche después del partido, la televisión lo enfoca de frente y estaba muy mal”.

¿Cuál fue el registro de Eduardo Berizzo en su paso por La Roja?

Con 16 partidos dirigidos desde su arribo el 26 de mayo de 2022, Eduardo Berizzo registró 4 triunfos, 6 empates y 6 derrotas con un 37,5% de rendimiento.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Ecuador?

Con Nicolás Córdova como DT interino, la selección chilena visita a Ecuador este martes 21 de noviembre, desde las 20:30 horas, por la sexta fecha de las eliminatorias.