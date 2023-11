Coke Hevia reaccionó a la renuncia de Eduardo Berizzo tras el pobre empate de la selección chilena frente a Paraguay, por la quinta fecha de las eliminatorias al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El periodista deportivo abordó varias aristas del caso y una de ellas fue un elogio para el Toto.

“Avísenle a Milad, que después del circo que ha sido su gobierno, hoy acaba de hipotecar una gran parte de la clasificación al Mundial más fácil de la historia. Terminando Ecuador (aunque gane, cosa poco probable), debe buscar un DT. Vergonzoso”, manifestó Hevia en Twitter terminado el partido.

Ya conocida la renuncia del entrenador, el rostro de Radio Pauta sostuvo que “ahora hay que destacar algo: ya no quedan directores técnicos decentes que renuncian y todos van por la plata. Berizzo no anduvo, no le resultó, pero termina de caballero y eso es un bien escaso en el medio”.

Entre los candidatos, el comentarista publicó: “¿Gustavo Quinteros? Buen DT, contaminado con el tema representantes, pero con experiencia en Chile, en selecciones y en clasificatorias. Yo creo que le saca trote a esta selección. Mi duda es… el presidente de la Federación, el sr. Pablo Milad, ¿cuándo le agarra el pudor y renuncia?”.

“Al margen del nombre de Quinteros, los técnicos que dan vueltas no tienen experiencia en selecciones y están “nuevos”, Gago y Heinze por ejemplo. ¿Gareca? Ideal, pero dudo que den las lucas. Tiempo hay, pero sin abusar ANFP de mi vida”, complementó Coke Hevia.

Responde a Medel

Por otro lado, Hevia se agarró de las declaraciones de Gary Medel, quien lamentó profundamente la renuncia del Toto, revelando que Berizzo puso plata de su bolsillo, tal como Marcelo Bielsa, para mejorar la cara de Juan Pinto Durán, para pegarle otro combo a Quilín.

“Medel dijo que “Berizzo puso de su plata para arreglar Pinto Duran”. 1.- Mal, habla de la inoperancia de una Federación nefasta. 2.- Habla del buen tipo que es (Berizzo)… lamentablemente no funcionó”, publica Coke Hevia.

El periodista sentencia: “Medel dijo algo así como que ‘era lo que ustedes (prensa) querían, no lo dejaron trabajar (a Berizzo)’… llegó el 2022 y desde ahí que es un desastre…basta”.

Ahora habrá que esperar hasta el martes, cuando La Roja enfrente a Ecuador en Quito con Nicolás Córdova como entrenador interino. Ya después habrá varios meses sin eliminatorias para definir quién será el nuevo técnico de la selección chilena.