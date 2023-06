Cristián Caamaño abordó el presente de Gary Medel y Arturo Vidal en la selección Chilena. El periodista y rostro de Radio Agricultura considera que ambos tienen mucho por aportar, pero con una clara condición: que no jueguen juntos.

“No hay selección que juegue con dos mediocampistas mayores de 35 años. Hoy el fútbol está en 28-29 años. Puedes tener un Luka Modric, que juega todos los fines de semana con el Real Madrid y es un superclase. Para la selección Vidal es un superclase, pero en su equipo no. Y Medel tampoco”, sostuvo Caamaño en Deportes en Agricultura.

El comentarista agrega que “para mí los titulares hoy son Marcelino (Núñez) y (Erick) Pulgar. Ellos dos tienen que estar. Después entre Medel y Vidal, uno tiene que estar. Contra Uruguay tiene que estar uno de los dos y el otro deberá ser banca”.

“Para mí contra Uruguay va a estar Medel por lo que entendí que la lectura de Berizzo, de su forma de jugar. Hoy Vidal no debiera ser titular en la selección, pero veamos cómo responde en estos dos partidos. Berizzo lo va a hacer jugar de titular contra República Dominicana y Bolivia, quiere ver si le responde en esa posición”.

El momento de Vidal y el mensaje

Tal como expone Caamaño, la intención del Toto Berizzo es que Vidal siga siendo un aporte en la Roja, pero con menos responsabilidades por el desgaste lógico de la edad. Así las cosas, el mismo King, consciente o inconscientemente, le manda indirectas al técnico de que sigue más que vigente y comprometido.

“Como Berizzo sostiene, hoy Vidal no está para hacer el ida y vuelta. No le da. Vidal cree que sí, pero el Toto no. Por eso lo quiere poner cerca del área rival. Y por eso el video que sube Vidal trotando en la noche. Todos esos son mensajes. Ahora hay que ratificarlo en la cancha”, expone.

Cristián Caamaño sentencia que “a mí lo que me llama la atención de Vidal es la falta de confianza que tiene, porque uno ve en Pulgar el pase vertical, el rompimiento, la búsqueda de tocar e ir a buscar. Vidal la toca y le entrega la responsabilidad completa, cuando antes asumía la responsabilidad completa. Era un Vidal imperial. Contra Paraguay lo vimos en su nueva realidad y estaba incómodo”.