Ricardo Gareca entregó un nuevo listado para las fechas de Eliminatorias del próximo mes de octubre. En la nómina de la selección chilena el gran ausente nuevamente fue Alexis Sánchez.

El delantero nacido en Tocopilla no ha podido superar sus problemas físicos y nuevamente estará alejado de la Roja para los duelos ante Brasil y Colombia. Lo que lamentó el Tigre en conferencia de prensa.

“Hay buenos jugadores, pero no veo a ningún salvador. No vemos a alguien. Puede ser Alexis el diferente que de pronto puede marcar, pero tiene determinada edad. Hay que ver lo que quiere Alexis en su futuro. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar”, expresó Gareca por la falta de jugadores talentosos.

El mensaje de Alexis Sánchez

Ante esto, el ex Inter de Milán decidió mandar un potente mensaje sobre su estado y recalcó que mantiene la mentalidad ganadora que llevó al estrellato en Europa y en la selección.

Por lo mismo, decidió subir una particular imagen de Dragón Ball en Instagram con la frase “Lo que no nos mata nos hace más fuertes” dirigida para el Udinese y la Roja.

La historia de Alexis Sánchez tras quedar fuera de la fecha de Eliminatorias ante Brasil y Colombia

Esto lo acompañó con la icónica imagen de Gokú en la cápsula de recuperación. En dicha escena de Dragón Ball, renueva sus energías para después vencer a Freezer. Por lo mismo, Alexis la tomó como ejemplo dejando en claro que volverá como un súper saiyajin a la selección chilena y al Udinese.