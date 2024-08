Claudio Bravo vive un momento que puede ser clave en su gloriosa carrera. El arquero terminó su contrato con el Real Betis y, a los 41 años, se define entre seguir jugando o si es momento de colgar los guantes.

Una de las opciones que maneja el portero si es que decide retirarse es la de ser entrenador. Compartiendo con algunos de los mejores del mundo en la actualidad, ha logrado aprender lo suficiente para dar el salto. Y una de las cosas que tiene claras es que nadie es joven promesa pasado los 20 años.

En el fútbol chileno las figuras nacientes han tenido que esperar y mucho para poder sumar minutos. Darío Osorio ha sido el último gran ejemplo de que, con oportunidades, se puede destacar a pesar de tener una corta edad. Algo que para el portero debe darse más y así parar con catalogar a jugadores ya grandes como parte del futuro.

Claudio Bravo y su dardo por el poco respaldo a los jóvenes en Chile

Claudio Bravo conversó con INAF y abordó lo que ha sido su carrera. Una que comenzó temprano luego de hacer su debut con 19 años nada menos que en un partido de Copa Libertadores.

Claudio Bravo se refirió a la forma en que se maneja al talento joven en Chile. Foto: Photosport.

El capitán de la Roja remarcó que la disciplina ha sido clave para ser quien es. “La entendí desde pequeño, sabía que con eso podía sacar mucha ventaja con el resto. Con el tiempo lo seguí cultivando y me ayudó a conseguir logros en una posición compleja donde convives con el error y los malos días. Cuando eres detallista en lo que haces, minimizas mucho ese margen de error”.

“Para mí la cabeza es fundamental porque comprendí en el fútbol, donde ves mucho talento y condiciones técnicas fuera de lo normal. Ahí ves por qué unos llegan, por qué otros no pasan ese umbral de éxito y no compiten en la élite. No va ligado al talento ni la condición física, sino que a cómo soportas la presión, cómo te exiges, cómo mantienes la constancia en el tiempo, cómo te recompones en la adversidad. Mantener una exigencia alta durante 18 años de carrera al máximo nivel no va ligado a la condición física o tu grado técnico, sino que va ligado a lo mental”, añadió.

Pero Claudio Bravo fue más allá y habló del rol que deben tener los entrenadores con los jugadores jóvenes, sorprendiendo al quitarles responsabilidad. “Conociendo los casos de los clubes denominados grandes o clase A que son los que compiten en Champions o las principales ligas del mundo, el jugador desde pequeño se gestiona por sí solo, no es necesario que el técnico esté encima de él”.

“Ya conoce donde está y sabe manejar condiciones de clubes exigentes porque no esperan a tener 25 o 30 años para funcionar. Si un joven aparece con 18 o 20 años y lo ves compitiendo a ese nivel, sabe cómo desenvolverse y ganó mucho terreno en relación a otros que aún no aparecen y dejan pasar oportunidades”, complementó.

En esa misma línea, hizo un llamado a parar con catalogar de promesas a jugadores que ya deberían tener una carrera consolidada a esa edad. “Es una diferencia grande que tenemos con los chicos chilenos en relación a Europa. Bellingham tiene 20 años y parece que tiene 35 por cómo juega, cómo compite y se desenvuelve. Son casos a imitar y no poner rótulo de jugador joven con 20 años. Ese ya puede ser (un jugador) hecho y derecho”.

De hecho, usó el caso de los entrenadores nacionales para explicar por qué no se les dan chances. “No tienen muchas oportunidades y, las que tienen, se limitan a pocos resultados. Si le dan la oportunidad y a la mínima de malos resultados va afuera, es difícil que se desarrollen mucho más lejos de aquí. Hablo de oportunidades porque lo viví siendo joven, viví con el estigma de la posición de arquero siempre decían lo mismo, que para darle la oportunidad tenías que tener 28 años para competir”.

“Uno crece con esas cosas y cuando te dan la oportunidad es válido respaldando cuando las cosas van mal y no cambiar a la primera. En Chile falta eso, que los técnicos nacionales tengan más oportunidades. Cuando cesan a alguien en un club, la mirada está más afuera”, cerró.

Claudio Bravo deja en claro que en nuestro país no se está manejando como se debe al talento nacional. Ya sea a jugadores jóvenes como a técnicos, el guardameta cree que es necesario permitirles demostrar antes de salir corriendo a buscar a cualquiera fuera del país.

¿Cuándo juega Chile?

Claudio Bravo sigue buscando club mientras Chile se prepara para su retorno a las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja se enfrentará a Argentina el próximo 5 de septiembre en Buenos Aires buscando escalar en la tabla de posiciones rumbo al Mundial de 2026.

