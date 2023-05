La selección chilena tiene lista su agenda de partidos amistosos para la próxima fecha FIFA, donde enfrentará tres compromisos ante Cuba, República Dominicana, que se jugarán en territorio nacional, además de Bolivia como visitante, en Santa Cruz de la Sierra.

Todo esto, en la última oportunidad en que el grupo de la selección se pueda juntar para entrenar en conjunto, antes de que comiencen las Eliminatorias para el Mundial 2026, en Canadá, Estados Unidos y México.

La voz del capitán

Por esto, el capitán de la Roja, Claudio Bravo, conversó con Eugenio Salinas, Kenotrotamundos, para Redgol, donde analizó los encuentros ante selecciones catalogadas de menor nivel en lo futbolístico.

“No, lógico. Uno siempre quiere medirse a los mejores. Uno quiere venir a jugar con Francia, con Alemania, venir a jugar acá con Portugal o con mismo España. Creo que esos son los partidos de clase A, que solimos llamar nosotros, donde te enfrentas prácticamente a los mejores”, comentó el portero del Real Betis desde España.

Pese a esto, Bravo es realista de la actual situación en que está el equipo liderado por el técnico Eduardo Berizzo, donde necesita jugar para encontrar su funcionamiento, antes de que comience el camino para el Mundial 2026.

“Creo que lo otro es muy diferente, pero también creo que ahora más que preocuparnos del rival o no, es tratar de que la idea futbolística encaje, que la idea futbolística no se pierda y retomemos que cada uno sepa cómo debe jugar dentro de la selección, de que cada uno sepa qué es lo que significa jugar para nuestra selección, independientemente con quién juegue”, precisa el portero.

Una situación que será clave para los duelos de septiembre, cuando en Eliminatorias se enfrente a Uruguay, además de Colombia, en un difícil estreno para la selección chilena.

“Lógicamente lo ideal sería jugar siempre estos partidos, pero si no sea la posibilidad, desconozco los motivos de por qué no se accedió a jugar con selecciones de mayor nivel, no lo sé, pero fuera de eso, independientemente, lo que hay que aspirar ahora es que nuestra selección llegue lo mejor posible, lo mejor preparada, de que se sume más gente que nunca a lo importante que son las clasificatorias”, destaca.

Revisa las declaraciones de Claudio Bravo: