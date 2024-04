En el último lustro, La Roja sólo pudo estar en una copa del mundo juvenil, la Sub 17 Femenina en 2022. Después, acumula fracasos.

Otra vez, no se pudo. La Selección Chilena Femenina quedó eliminada en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador, tras caer ante Venezuela por la mínima. Un resultado que hace aumentar la mala racha de nuestro fútbol en este tipo de torneos clasificatorios.

Si bien La Roja supo estar en una Copa del Mundo juvenil en 2022, cuando la Sub 17 Fem se metió en el certamen que se jugó en India. Aquella fue una excepción a la regla. De hecho en los últimos cinco años, los números para nuestro país no son los mejores.

Sólo este 2024, Chile no pudo meterse en los mundiales femeninos Sub 17 y Sub 20. Ni siquiera llegó a la fase final de los clasificatorios Conmebol. Sin embargo, la crisis conlas selecciones se acrecienta cuando se habla de los torneos masculinos. Allí la distancia es más grande.

La crisis de Chile en torneos juveniles clasificatorios a Mundiales

La última vez que el representativo nacional consiguió meterse en cancha a una cita planetaria fue en 2019. El equipo que dirigía Cristián Leiva se metió en la Copa Sub 17 que se jugó en Brasil, con nombres como Vicente Pizarro, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia y Lucas Assadi.

Peor aún es lo que ocurre con la Selección Sub 20 masculina. No va a un Mundial desde Turquía 2013, cuando el cuadro de Mario Salas, con figuras de la talla de Nicolás Castillo, Bryan Rabello y Ángelo Henríquez llegaron hasta los cuartos de final. La sangría se cortará en 2025, cuando organicen el torneo.

Si a todo lo anterior, sumamos que la Selección Masculina no va a una Copa del Mundo Adulta desde Brasil 2014, y que el representativo femenino no lo hace desde Francia 2019, la situación parece insalvable. A menos de que haya cambios radicales.

