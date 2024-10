A los periodistas de Deportes en Agricultura no les gustó nada que Gareca diera a entender que no ha convocado a Mora a La Roja porque no ha podido ir a verlo a Estados Unidos.

Ricardo Gareca abrió un nuevo flanco de críticas, esta vez con los periodistas Cristián Caamaño y Juan Cristóbal Guarello increpando sus declaraciones. Es que el DT de la selección chilena puso a Felipe Mora en la órbita de La Roja, pero dejó botando que no lo ha nominado hasta ahora porque no ha ido a verlo a Estados Unidos.

Esto generó la furia de ambos jugadores, que le recordaron que, si desea ver jugar a Mora o saber cómo juega, tiene varias posibilidades para ver los partidos del Portland Timbers en la MLS o las copas del fútbol norteamericano.

“En Disney transmiten hasta la Tercera División de Estados Unidos, tú puedes ver todos los partidos”, dijo muy enojado Guarello. Caamaño agregó que “AppleTV tiene la MLS”, encontrando nuevos argumentos de King Kong: “y te los puedes conseguir los videos, hay gente que te provee todo este material, de sobra”.

Caamaño agregó que “no fue a Rusia a ver a todos los futbolistas chilenos que juegan en Rusia, y convoca jugadores de Rusia. El Pato Yáñez contaba que en los 80 le pedían los videos y él los mandaba con algún chileno”.

¿Era de los streamings o los VHS?

“Claro, mandaban el VHS, pero ahora hay plataformas especializadas que te entregan todos los partidos, hasta con análisis. Es muy feble el argumento para esta época. O sea, el año 91 te creo que tenías problemas”, manifestó Guarello.

Caamaño retomó la palabra argumentando que “no puede decir que no llama a Felipe Mora porque no lo ha ido a ver a Estados Unidos, si llama a Vicente Reyes y te aseguro que no ha visto ningún partido de él”.

Caamaño y Guarello hacen bolsa a Gareca por Mora.

King Kong expone que “ya está bueno de los viajes de Gareca, que se ha pegado varios viajes, a esta alturas medio inconducentes. Tuvo tres meses para ver todos los partidos de Felipe Mora y no necesita ir a verlo al estadio. No tiene peso ni sentido lo que dice Gareca”.

“Decir que no ha ido a Estados Unidos a verlo, entonces no sabe cómo juega y si le puede ser útil, realmente llama la atención y es un punto en contra. O sea, no es técnico que esté encima de lo que está ocurriendo. Es decir en la selección chilena estamos llamando jugadores del medio local, y tu argumento no puede ser que no has ido a Estados Unidos a ver a Felipe Mora. La MLS está permanentemente en exhibición en cualquier streaming”, sentencia Caamaño.

Dura repasada

Por su parte, Guarello no dejó pasar otras declaraciones de Gareca, en los que separó el peso del análisis de los periodistas con el suyo por ser él el director técnico profesional.

“Nosotros no somos entrenadores, trabajamos en medios de comunicación, y sabemos que hay plataformas para ver partidos. Parece que eso no lo sabe Gareca, que vive con cuatro canales de aire en 1983”, concluyó JCG.