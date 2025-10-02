La selección chilena no tiene entrenador en estos momentos tras el fracaso en que terminó el proceso de Ricardo Gareca para clasificar al Mundial del 2026. Por eso, en la ANFP están pensando en candidatos.

Claudio Borghi señaló que no quiere dar nombres “porque sería una falta de respeto para mis colegas”, aunque sí hizo un análisis para pensar que se puede elegir a un DT chileno.

“Los últimos técnicos extranjeros no se adaptaron. Rueda llegó laureado y terminó tocando el acordeón en su casa. Berizzo fue campeón en Chile y lo escupieron. Gareca vino con precedente maravilloso y al mes lo hacíamos pelota”, detalló en “A veces hablamos de fútbol”.

Por lo mismo es que propuso que pueda pensarse en un técnico naciona, aunque con una condición importante. “Si es chileno, por qué no. Pero no lo weveen a los dos partidos”, declaró.

Borghi espera que un chileno pueda tomar a la Roja

La presión del medio con los entrenadores

Claudio Borghi señala que muchas veces se critica a técnicos sin saber lo que realizan en el día a día. “Dicen si trabaja bien, si no trabaja bien, pero no han visto entrenamientos en su vida”, manifiesta el Bichi.

De hecho puso su ejemplo. “Yo hacía fútbol reducido, copiando el sistema holandés, y me decían que eran pichangas”, dijo sobre el desconocimiento que existe al respecto.

También sabe que lo que se realiza en las prácticas debe después verse reflejado en los partidos. “Los trabajos los tienes que llevar a la cancha, tomar buenas decisiones en la cancha. A veces trabajas bien y no tomas buenas decisiones o al revés, no pasan las dos cosas”, cerró.

