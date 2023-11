Y un día se le acabó la paciencia. El técnico Eduardo Berizzo hizo frente a las informaciones relacionadas con una posible salida de la Selección Chilena si no consigue buenos resultados en esta doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino se lanzó con fuerza contra periodistas, analistas, entrenadores y ex futbolistas que piden públicamente que se vaya de La Roja, exigiendo respeto por su persona, y además critica la “liviandad” con la que se habla de su labor en el país.

“Me indigno, pero no solo porque el resultado te interrumpa un proceso, sino por la liviandad en que todo el mundo puede hablar de tu trabajo“, parte su declaración Berizzo, para luego señalar “imagina si yo les digo a ustedes que pierdan su trabajo mañana porque se equivocaron, llegaron tarde, erraron en la nómina, dicen unos nombres y yo convoco a otros. ¿Por qué hablamos del trabajo de otro así?“.

“Jamás podría opinar de lo que hace un colega, tampoco critico el análisis de un periodista aunque esté equivocado, o recomendar que alguien se quede sin trabajo“, complementa el técnico de la Selección.

¿Por qué usa como ejemplo a Mauricio Pellegrino?

No quedó allí en su opinión. De hecho, Berizzo utilizó para explicar su postura lo que ocurre con el entrenador de Universidad de Chile, quien en los últimos meses ha estado rodeado de rumores que indican su salida del club, pese a que tiene contrato hasta final de esta temporada.

“Es algo complejo para cualquiera. Me gustaría encontrar un respeto, como dijo Pellegrino, que no es agradable quedarse sin trabajo, y más desagradable que otros digan que te quedes sin trabajo. Hacemos un trabajo público pero no debiésemos permitirnos cosas que tiene que ver con la buena fe o con ser honesto”, sostiene el DT de La Roja.

Para finalizar este tema, Berizzo puntualiza que “sé que está posición depende de resultados, pero indigna escuchar a cualquier persona que analiza su trabajo y que puede decir con acierto que te equivocaste. Quedarse sin trabajo es algo delicado y algo que no debería tomarse con tanta ligereza”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Berizzo?

El técnico argentino firmó contrato hasta el término de las eliminatorias al Mundial 2026, es decir, hasta el 30 de septiembre del 2025, con la opción de extender el vínculo, siempre y cuando se consiga la clasificación.

¿Cuándo es el próximo partido de Chile?

En busca de volver a estar en puesto de avanzada en las Clasificatorias al Mundial 2026, La Roja enfrentará a Paraguay, el próximo jueves 16 de noviembre, a partir de las 21:30 horas, en el Estadio Monumental; para luego, el martes 21, visite a Ecuador, en Quito, desde las 20:30 horas.

¿Están de acuerdo con los dichos de Eduardo Berizzo? ¿Están de acuerdo con los dichos de Eduardo Berizzo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.