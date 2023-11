Duelos claves serán los que viva Eduardo Berizzo al mando de la Selección Chilena, en estas últimas jornadas del año en Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde las informaciones apuntan a que si saca menos de tres puntos ante Paraguay y Ecuador, no continuará en su cargo.

Las mismas noticias apuntan a que desde la ANFP buscarían una alternativa del medio local para su reemplazo, donde quien pica en punta es Gustavo Quinteros, que aún no renueva con Colo Colo; y otra opción que surgió es la de Nicolás Córdova, actual jefe de selecciones menores masculinas.

Sin embargo, el periodista Marco Escobar, de la cadena DSports fue enfático en afirmar que ni uno ni otro son las opciones que manejan en caso de que Berizzo deba dejar La Roja, en efecto, señala que desde el directorio del fútbol chileno no está en los planes sacar de su cargo al argentino.

“Esta es información chequeada; Gustavo Quinteros no es opción para la banca de la Selección Chilena. En el directorio no hay opción de que se sume a la banca. Lo de Córdova tampoco es opción, que incluso la posibilidad de que Eduardo Berizzo no siga si no se dan los resultados también es una posibilidad que no la ven muy cercana”, señala el comunicador.

¿Por qué se mencionó a ambos candidatos?

En el caso del estratega del Colo Colo, no son pocos quienes lo ponen como “el elegido de los representantes“ para tomar el puesto de Berizzo, incluso, se ha dicho que existe una campaña mediática, liderada por algunos dueños de clubes nacionales, para poner al santafesino en el Equipo de Todos.

Mientras que en el ex DT de Santiago Wanderers, su nombre apareció en escena luego que Rodrigo Hernández, periodista de Radio ADN, sorprendiera a Los Tenores mencionándolo como una posibilidad concreta si es que el actual estratega de La Roja era desafectado.

¿Cuándo es el próximo partido de Chile?

En busca de volver a estar en puesto de avanzada en las Clasificatorias al Mundial 2026, La Roja enfrentará a Paraguay, el próximo jueves 16 de noviembre, a partir de las 21:30 horas, en el Estadio Monumental; para luego, el martes 21, visite a Ecuador, en Quito, desde las 20:30 horas.

¿Quién debe ser el entrenador de la Selección Chilena en 2024? ¿Quién debe ser el entrenador de la Selección Chilena en 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.