Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, valoró que la Roja los visite sin sus dos principales referentes. Eso sí, remarcó que esto no hace más débil a nuestro país.

La selección chilena está lista para ir a pelear por tres puntos de oro en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visita a Argentina en Buenos Aires con un equipo llamado a adueñarse de un lugar en la ya obligada renovación.

Nuestro país no podrá contar con Claudio Bravo y Alexis Sánchez, los dos principales referentes del proceso de Ricardo Gareca. El arquero se retiró y el delantero se lesionó, por lo que serán bajas para el encuentro, algo que el técnico de la Albiceleste celebra.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a las ausencias de dos de los líderes de la Generación Dorada. Y el entrenador no escondió su felicidad al no tener que enfrentar a dos hombres con los que el elenco trasandino ha sufrido y mucho.

Chile visitará a Argentina sin Claudio Bravo y Alexis Sánchez. Los dos referentes en el proceso de Ricardo Gareca no estarán presentes ante la Albiceleste, una situación que le da un respiro al técnico rival.

Lionel Scaloni habló en la previa del encuentro con los medios de comunicación y se refirió a las bajas de ambas leyendas de nuestro país. Ahí, reconoció a cada uno con tremendos elogios y remarcó que es un alivio que no sean parte del plantel.

“Bravo y Alexis son jugadores, no hace falta que lo diga yo, han hecho historia con su selección. Han sido jugadores de renombre mundial”, comenzó señalando el estratega trasandino.

Lionel Scaloni no se quedó ahí y enfatizó en que la Roja tiene bajas importantes sin Claudio Bravo ni Alexis Sánchez. “Siempre es mejor que no esté, eso está claro, porque son jugadores increíbles”.

Aunque más allá de eso, el DT advirtió que esto no es una señal de debilidad. “El fútbol es tan extraño que, al final, nunca te puedes confiar. Chile no es más débil porque no estén ellos dos. Sí es evidente que son dos grandes jugadores”, sentenció.

Claudio Bravo y Alexis Sánchez tendrán que alentar a Chile como hinchas, algo que hace tiempo no ocurría. La Roja va con todo a buscar un resultado que puede valer oro en las Eliminatorias Sudamericanas y así escalar en la tabla de posiciones.

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo y Alexis Sánchez por Chile?

Claudio Bravo logró disputar un total de 150 partidos oficiales con la selección chilena, en los que sumó 13.356 minutos. Por su parte, Alexis Sánchez lleva 166 encuentros con la Roja, en los que alcanza los 13.554 minutos y ha marcado 51 goles que lo tiene como el goleador histórico.

¿Cuándo juega Chile con Argentina?

Sin Claudio Bravo ni Alexis Sánchez, Chile se verá las caras con Argentina en el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas. El duelo está programado para este jueves 5 de septiembre en Buenos Aires a las 20:00 horas.

