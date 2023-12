Al Fantasma Figueroa no le convence opción de Gareca en La Roja: "Prefiero a un chileno"

A dos semanas de que termine el 2023, todas las informaciones apuntan a que el argentino Ricardo Gareca será el próximo entrenador de la Selección Chilena, con la Copa América Estados Unidos 2024 y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 como sus principales objetivos.

Una opción que no convence a Marco Antonio Figueroa, actual técnico de Nicaragua, que en conversación con Bolavip, dejó en claro que no es su primera opción para tomar el lugar de Eduardo Berizzo, pues “a mí me hubiese gustado, como lo dije miles de veces, un técnico chileno, porque conoce el medio y a los jugadores”.

En ese sentido, el Fantasma advierte sobre la opción de Gareca que “no sé si tendrá la misma materia prima como en Perú. Ahora si lo dejan trabajar puede ayudar al fútbol chileno. De eso no cabe duda. Pero primero tiene que llegar y le tiene que gustar el desafío”.

Al preguntarle con lo que se pueda encontrar el Tigre en el fútbol chileno, si se da su llegada a la Selección, Figueroa sostiene que “no hay muchos jugadores de experiencia los que están aportando y deberá apostar por los jóvenes“.

¿Cómo ve Figueroa la opción para Gareca en Chile?

El hoy técnico de Nicaragua recalcó que su par argentino deberá trabajar mucho para que La Roja vuelva a tener el nivel de antaño, pues a su juicio, se debe trabajar desde el fútbol formativo, en pos de reencontrar su mejor versión.

“Hoy en día hay muchos jugadores jóvenes que son interesantes. Pero hay que trabajarlos mucho para que no se crean el cuento. Le damos mucha prensa y luego fracasan cuando van a otro lado. La formación va con lo que hace cada club. En los clubes que estuve lamentablemente se dejó de formar jugadores, y eso es muy grave“, asegura Figueroa.

¿Cómo le ha ido al Fantasma en Nicaragua?

El 14 de febrero del 2022, Figueroa llegó a hacerse cargo de la selección centroamericana y hasta el momento sus números son positivos, con un rendimiento del 50 por ciento en 20 juegos dirigidos, con 10 victorias, siete derrotas y tres empates.

