¿A qué hora juega Chile vs Colombia? Transmisión y horario del Sudamericano Femenino Sub 20

El fútbol femenino nacional tiene un gran desafío, con la disputa del Sudamericano Sub 20. Chile se mide ante Colombia en la 2° fecha del torneo, donde La Roja intentará conseguir un triunfo que les permita avanzar de ronda.

Las dirigidas por Luis Mena viajaron hasta Ecuador con el objetivo de avanzar de ronda. La Roja integra el Grupo B junto con Brasil, Bolivia, Venezuela y las mencionadas Cafetaleras. Los tres primeros países de cada zona avanzan al hexagonal final, donde los cuatro mejores irán a la Copa del Mundo de la categoría, el cual se jugará en Colombia entre agosto y septiembre.

¿Cuándo juega Chile Femenino vs Colombia?

El partido se disputa este domingo 14 de abril a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil, Ecuador.

¿En qué canal ver en vivo por TV el Sudamericano Sub 20?

El encuentro será transmitido por TVN y DSports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TVN cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

DSports:

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

DSports: 611 (SD)

DSports 2: 612 (SD) – 1612 (HD)

DSports +: 613 (SD) – 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo el duelo?

El partido entre Chile y Colombia estará disponible de forma online a través de DGO.

Debut con derrota

Chile vivió su debut en el Sudamericano Sub 20 ante Brasil el pasado viernes. Lamentablemente, no fue un estreno feliz, ya que La Roja Femenina perdió por goleada. Las dirigidas por Luis Mena no pudieron ante el poderío de la Canarinha.

Este torneo no da mucho tiempo para lamentarse. Chile intentará dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en lo que será el encuentro ante Colombia. Las Cafetaleras tuvieron fecha libre en la primera jornada, por lo que ante La Roja tendrán su debut. El otro resultado de este Grupo B fue el triunfo de Venezuela sobre Bolivia.