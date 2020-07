Ver EN VIVO Chile vs Polonia por el tercer lugar del Mundial Sub 17 Japón 1993

Un tremendo e histórico recuerdo han tenido desde el viernes los hinchas del futbol chileno con la participación de la Roja Sub 17 en la Copa del Mundo de la categoría en Japón.

El torneo es recordado por el logro de ser terceros del mundo en una época muy lejana a los triunfos recientes de la seleccipon chilena o el equipo Sub 20 de Sulantay. Con jóvenes figuras como Manuel Neira, Héctor Tapia y Sebastián Rozental, la Rojita marcó época a principios de los 90'.

Con la dirección técnica de Leonardo 'Pollo' Véliz, hemos podido apreciar durante este fin de semana los encuentros que sortearon los jóvenes chilenos en aquel torneo, algo que llegará a su final esta tarde cuando el Canal del Futbol transmita la deficinión por el tercer lugar ante Polonia.

Comandado por Leonardo Véliz, ese equipo juvenil le entregó a Chile uno de sus primeros logros a nivel selección con la medalla de bronce en tierras japonesas. (Foto: Archivo)

Tras caer ante Ghana por 3-0 en semifinales, la Roja enfocó sus ganas en la pelea por la medalla de bronce, la que tuvieron que disputar con el mismo rival que enfrentaronen fase de grupos (empate 3-3).

El Estadio Olímpico de Tokio fue el escenario del partido que tuvo una igualdad 1-1 (gol de Sebastián Rozental para Chile y autogol de Dante Poli para los polacos). Al momento de los penales, el elenco del Pollo Véliz fue más certero y anotó todos sus lanzamientos (Lobos, Tapia, Galaz, Garrido) y logró el histórico tercer lugar.

Choque que podrás ver completo y con el relato de Ignacio Valenzuela y el comentario de Juvena Olmos.

Día y hora: ¿Cuándo ver Chile vs Polonia en el partido por el tercer lugar del Mundial Sub 17 de Japón 1993?

Chile vs Polonia en el partido por el tercer lugar del Mundial Sub 17 de Japón 1993 será transmitido este domingo 5 de julio a las 19:10 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Chile vs Polonia en el partido por el tercer lugar del Mundial Sub 17 de Japón 1993?

Chile vs Polonia en el partido por el tercer lugar del Mundial Sub 17 de Japón 1993 será transmitido por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde seguir por streaming Chile vs Polonia en el partido por el tercer lugar del Mundial Sub 17 de Japón 1993?

Si buscas un link para ver online Chile vs Polonia en el partido por el tercer lugar del Mundial Sub 17 de Japón 1993, tienes disponible Estadio CDF y CDF GO (disponible para clientes que tengan contratado CDF HD en DirecTV, Entel TV o Claro TV).

Por si fuera poco, durante el mes de julio las señales CDF HD, CDF Premium y Estadio CDF seguirán liberadas de pago a los usuarios debido a la contingencia.