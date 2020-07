Ver EN VIVO Chile vs Polonia en el Mundial Sub 17 de Japón 1993

Un tremendo e histórico recuerdo tendrán los hinchas del futbol chileno desde este viernes cuando podamos ver la participación de la Roja Sub 17 en la Copa del Mundo de la categoría en Japón.

El torneo es recordado por el logro de ser terceros del mundo en una época muy lejana a los triunfos recientes de la seleccipon chilena o el equipo Sub 20 de Sulantay. Con jóvenes figuras como Manuel Neira, Héctor Tapia y Sebastián Rozental, la Rojita marcó época a principios de los 90'.

Con la dirección técnica de Leonardo 'Pollo' Véliz, este viernes seremos testigos del tercer partido de Chile en ese torneo y el que significó su clasificación a los cuartos de final, mientras que durante el fin de semana veremos otros partidos.

Comandado por Leonardo Véliz, ese equipo juvenil le entregó a Chile uno de sus primeros logros a nivel selección con la medalla de bronce en tierras japonesas. (Foto: Archivo)

Una recordada guerra de goles en un 26 de agosto de 1993 frente a Polonia podremos revivir por el Canal del Futbol, partidazo y que sería un adelanto del épico partido por el tercer lugar ante el mismo rival.

Con goles de Osorio, Rozental y Neira para Chile, el cuadro del Pollo Véliz pasaría a la siguiente ronda, marcando historia en tierras niponas.

Choque que podrás ver completo y con el relato de Patricio Barrera, más conocido como "El Grillo" y el comentario del único y verdadero Sebastián 'Chamagol' González.

Día y hora: ¿Cuándo ver Chile vs Polonia por la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Japón 1993?

Chile vs Polonia por la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Japón 1993 será transmitido este viernes 3 de julio a las 20:15 horas de Chile.

Pollo Véliz se sincera: "No sé si CR7 se acordará de mi" https://t.co/EEcdRHaG08 — RedGol (Desde ��) (@redgol) June 2, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Chile vs Polonia por la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Japón 1993?

Chile vs Polonia por la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Japón 1993 será transmitido por CDF Básico, CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CDF Básico

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde seguir por streaming Chile vs Polonia por la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Japón 1993?

Si buscas un link para ver online Chile vs Polonia por la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Japón 1993, tienes disponible Estadio CDF y CDF GO (disponible para clientes que tengan contratado CDF HD en DirecTV, Entel TV o Claro TV).

Por si fuera poco, durante el mes de julio las señales CDF HD, CDF Premium y Estadio CDF seguirán liberadas de pago a los usuarios debido a la contingencia.