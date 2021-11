Ben Brereton Díaz ha tenido un estreno de ensueño en sus primeros partidos con la selección chilena. El delantero fue la gran figura en la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 anotando dos goles en los triunfos ante Paraguay y Venezuela.

El momento que vive el delantero chileno-inglés del Blackburn Rovers tiene maravillados a los hinchas, pero también a la interna de la Roja. El plantel ha celebrado en diversas ocasiones la forma en que el artillero se ganó el cariño de todos y gracias a ello ha podido ganarse un lugar en el corazón de sus compañeros.

Uno de los que ha estado más cerca de Brereton Díaz es Tomás Alarcón, con quien más comparte en las concentraciones. A tal punto ha llegado la buena onda, que el chileno-inglés se atrevió a desafiar a los cracks de la Roja en el juego FIFA.

En conversación con TNT Sports, Galdames reveló detalles de cómo es el paso de Ben por la selección chilena y el cariño que le tienen los hinchas. "Se lo merece, es un chico humilde, simpático. Se sentaba conmigo, Pablo y Nico en la mesa", explicó.

Pero tras ello, Alarcón reveló que Brereton Díaz canchereó con el FIFA, aunque no le fue muy bien. "Jugábamos mucho play, es bueno para el Call of Duty, pero para el FIFA no. Es super malo. Decía que era bueno, que jugaba todos los días, pero era super malo. En el otro sí juega muy bien. Ahí juega Nico con Pablo, yo soy más de FIFA".

No obstante y pese a lo gracioso del momento, el volante del Cádiz destaca la personalidad que tiene Ben. "Es un siete. Se lleva bien con todos, es humilde, recibe los consejos de los grandes y eso ayuda a que ellos te ayuden y vean que quieres aprender. No solo aparentar ser alguien, sino serlo. Lo que ven, es él como persona", cerró.

Brereton Díaz sigue estirando su tremenda irrupción en el fútbol chileno y cada día que pasa, queda más claro que no le costó adaptarse a un camarín que muchos catalogaban como difícil. La Roja se prepara para las eliminatorias en noviembre, donde enfrentará a Paraguay y Ecuador con la obligación de ganar para seguir soñando con llegar a Qatar 2022. ¿Lo lograrán?