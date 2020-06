Tiburón Ramos no entiende por qué nunca jugó en la Roja: "Si hubiera sido el entrenador, me hubiese nominado"

Renato Ramos se caraterizó por ser uno de los sempiternos goleadores del fútbol chileno por muchos años. Su nombre siempre estaba arriba en las tablas junto a Manuel Villalobos y Gabriel Vargas.

Sin embargo, pese a que siempre hizo goles en los clubes en los que estuvo, nunca tuvo la oportunidad de ser llamado a la selección chilena, una deuda pendiente en la carrera del Tiburón.

Así lo comentó a Pasión de Cerro en un Instagram Live, donde habló de esta situación que vivió. Renato Ramos mostró sinceridad al respecto y cree que tuvo que ser llamado en alguna ocasión.

Renato Ramos en Palestino

"Siento que si hubiera sido el entrenador me hubiese nominado, pero no era yo. Ya no le doy vuelta. Es parte de, si hubiese sido yo el entrenador claro que me nomino. A cualquier jugador le gustaría jugar en la roja, pero ahora soy un agradecido de la vida y del fútbol", expresó.

Para finalizar agregó que, "no siento que me haya faltado esa posibilidad, si siento que pude haber sido nominado. Hubo una temporada en el 2006 en Antofagasta, siempre estuve dentro de los goleadores, peleando con Chupete Suazo, Leo Monje y yo. Siento que se pudo haber dado, lamentablemente no fue y no le doy mucha vuelta a esa cuestión".