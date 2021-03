Tiburón Ramos no se hace problemas por el poco reconocimiento a su carrera: "Llegué hasta donde pude nomás"

Si hablamos de goleadores históricos del fútbol chileno, se nos vienen varios nombres a la cabeza. Sin embargo, hay uno que no siempre aparece en los rankings, pero que supo hacerse un nombre en nuestro país: Renato Ramos.

El tiburón fue figura en el Campeonato Nacional, anotando golazos con las camisetas de Universidad de Concepción o Palestino. Ahora, ya lejos de las canchas, el artillero recuerda esa época con cariño y no se hace problemas por el poco reconocimiento a su carrera.

"En verdad hice más de 100 goles en Primera, 104 en total, y no me duele que no haya logrado todo eso o estar hoy en los rankings que se hacen. Siento que en mi carrera llegué hasta donde se pudo y no saco nada con darle vueltas a lo que pudo ser y no fue. ¿Para qué? ¿Qué saco? Llegué hasta donde pude llegar nomás. No me siento frustrado", señaló en conversación con LUN.

Renato Ramos hizo sufrir a Colo Colo, uno de los equipos a los que más le anotó. Foto: Agencia Uno

Ramos se lució en las canchas de nuestro país, pero nunca logró consolidarse como para llegar a uno de los grandes. Aunque la opción estuvo "dos veces. Una vez estuve en conversaciones con Universidad Católica, pero me fui a Tecos de México. Y otra estuve en una terna para ir a la U, pero ahí optaron por Gabriel Vargas".

Para el Tiburón, el no pasar por clubes como Colo Colo, la U, la UC y hasta la Roja fue solo decisión de los técnicos. "Yo lo atribuyo a los gustos de entrenador nomás. No creo que haya sido otra cosa. Una vez se decía que Nelson Acosta me iba a convocar. Incluso muchos periodistas me llamaron a Antofagasta para preguntarme si me había llegado la citación, pero no pasó nada".

Sus jornadas históricas

Renato Ramos vivió jornadas maravillosas en el fútbol chileno, pero hubo dos que lo marcaron a fuego. Una de ellas fue ante Colo Colo, equipo al que tenía de casero. "Le hice 13 goles con distintas camisetas, aunque lo más recordado fue cuando con la U de Conce le ganamos 5-1 en el Monumental y yo hice tres goles. Tremenda gracia. Y para más remate fue el día de mi cumpleaños por lo que en el camarín celebramos con una torta".

Finalmente recordó lo ocurrido con José María Buljubasich, al que le quebró su récord sin recibir goles. "Tati fue el que cometió el penal. Estaba designado de antemano para patear si había uno en el partido. Lo marqué y lo fui a abrazar y nos felicitamos mutuamente. Fue raro. Estaba feliz pero apenado al mismo tiempo".

