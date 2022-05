Para la selección chilena no hay tiempo que perder pues se necesita, urgentemente, que llegue el nuevo entrenador bien sea para poder dirigir el Mundial de Qatar 2022 en caso que el reclamo por Byron Castillo de Ecuador proceda o de cara al proceso eliminatorio para la cita en el año 2026.

Es por eso que para el director deportivo de la Roja, Francis Cagigao, el sustituto de Martín Lasarte es algo que está bastante cocinado. "El proceso, vamos a decir, del nuevo seleccionador ya tiene un recorrido, un camino ya muy avanzado. Empezamos de una manera informal, donde yo tengo que entregar un listado a un comité reducido que se ha formado", afirmó.

"Primero elaborando las listas de técnicos que pueden encajar a partir de un estudio de la experiencia, el recorrido de cada uno, su idoneidad para la situación en la que estamos, con data incluido. Tras eso, empezamos con conversaciones y pasamos a un proceso más formal. Eso nos llevará a la parte definitiva que son las negociaciones", indicó.

Es por eso que ahora el proceso está en una etapa final. "Podemos decir que, en estos momentos, estamos entrando en la última parte de ese proceso. Todo el mundo sabe que, a priori, yo estoy muy en contra de una situación de técnico interino, no creo que sea beneficioso por varias razones. Una es que en esta fecha FIFA tenemos 12 o 13 oportunidades de entrenamiento y tres partidos previo a la próxima fecha FIFA de septiembre y noviembre, que estamos cerca de anunciar partidos".

El español descartó nuevamente que un interino se siente el banquillo del equipo y espera que dirija la Copa Kirín que comienza el 10 de junio. "No es un momento para perder tiempo y todo lo que podamos avanzar es clave. Otra cosa es que ese técnico pueda estar a tiempo para estar inscrito para las condiciones que pide el gobierno japonés. Si no pasa, la alternativa será que el trabajo lo desarrolle el seleccionador Sub 20 y su cuerpo técnico, pero no de manera interina, siempre en contacto con la persona que sea el próximo seleccionador absoluta".

Cagigao explicó cómo será la logística y fechas de lo que viene para la selección chilena. "Iremos a disputar partidos en Corea y Japón dentro de la fecha FIFA marcada que se inicia el día 30. Las cartas se enviarán a los clubes para hacer una pre lista de nominados, no necesariamente una nómina, es una lista amplia. Primero porque FIFA nos obliga y segundo porque las autoridades japonesas piden una lista con cierto tiempo de antelación por las restricciones. Habrá entrenamientos el 30, 31, 1 y 2, se viajará ese día a Corea, el 4 y 5 entrenaremos, el 6 jugaremos con Corea, el 7 viajaremos a Japón, 7, 8 y 9 entrenaremos en Osaka, el 10 el primer partido de la Copa Kirin con Túnez, 11, 12 y 13 entrenamientos y el 14 jugaremos con el ganador o perdedor de Japón vs Ghana. El 15 ya viajamos de vuelta. La nómina oficial saldrá el día 23 a las 12:00 horas"