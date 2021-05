El argentino Juan Ignacio Méndez en la órbita de Martín Lasarte para reforzar el mediocampo de la Roja

Martín Lasarte está buscando más variantes para el mediocampo de la selección chilena, sobre todo pensando en el apretado calendario que se le viene al equipo en 2021.

Juan Ignacio Méndez, volante creativo de Talleres de Córdoba y ex seleccionado sub 20 de Argentina, es seguido por el técnico uruguayo, por lo que podría aparecer en las próximas nóminas de la Roja.

Méndez, de 24 años, nació en el país vecino, pero tiene ascendencia chilena por parte de su abuela, por lo que cumple con los requisitios para iniciar los trámites de nacionalización.

Puede jugar de volante y de extremo por ambas bandas. Inició su carrera en Argentinos Juniors y actualmente se desempeña de gran forma en Talleres, equipo con el que juega la Copa Sudamericana.

En diálogo con La Tercera, su padre, Juan Ramón, reconoció estar al tanto del interés de la Roja: “Lo que pasa es que el padre de mi suegra es chileno. Mi suegra falleció, pero tenía el trámite iniciado en el consulado, incluso con un número de rol. Tengo entendido que los abuelos deben ser chilenos de manera directa para lograr el pasaporte y por eso llegaron a Juan Ignacio”.

Luego, añadió: “Su empresa de representación es la que está manejando el tema y no tenemos mucho más para decir. Yo no estoy con el tema, hablo todos los días con mi hijo, pero no le pregunto esas cosas”.

A su vez, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, señaló: “Méndez es un jugador que está haciendo sus trámites para poder ser tomado en cuenta. Cualquier selección quisiera tener a este jugador en su equipo. Tengo entendido que el cuerpo técnico de Chile sí lo está siguiendo”.