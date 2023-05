El inicio de las eliminatorias para el Mundial del 2026 están a la vuelta de la esquina y Eduardo Berizzo está buscando la forma de elevar el nivel del fútbol chileno para que la selección sea realmente competitiva en este nuevo proceso bajo su mano técnica.

Justamente por eso y según información entregada por ADN es que el entrenador de la Roja entregó cuanto puntos a la ANFP que como objetivo tienen mejorar las bases de la actividad a nivel país.

La primera medida del argentino es reducir los cinco cupos de extranjeros en los equipos del fútbol chileno, esto para darle mayores oportunidades y rodaje a los jugadores nacionales pensando en la selección.

El segundo punto es que los planteles del fútbol chileno tengan al menos diez jugadores formados en casa de acá al 2026, justamente el año en que se desarrollará el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Como tercera medida aparece la opción de desarrollar una división intermedia entre la Sub 18 y la Sub 21, además de crear “torneos relámpago” a nivel de equipos para los Sub 23 para aprovechar los períodos sin actividad en la Primera División.

Por úlitmo el DT de la Roja apuntó a que los jugadores en nuestro país “sean más futbolistas que trabajadores”, ojalá siguiendo el ejemplo de la Copa Argentina y disputar llaves de Copa Chile a partido único en sedes fuera de las ciudades principales, esto con el fin de “recuperar la pasión” de los deportistas.

La pelota ahora la tiene Pablo Milad y el consejo de presidente de la ANFP, quienes deberán decidir si pescan o no estas peticiones de Eduardo Berizzo. ¿Tendrán cabida las ideas del Toto?