Guillermo Maripán explica su alza en el Mónaco: "Tuve que mejorar, a veces se trata de detalles"

Si hay que hablar del chileno más destacado hoy por hoy en el exterior, inmediatamente se nos viene el nombre de Guillermo Maripán a la cabeza. El defensor ha tenido una temporada brillante con el AS Mónaco, que lo tiene como el máximo goleador nacional en el extranjero.

El Toqui pasó de no estar considerado a ser una pieza clave para que el Rouge et Blanc esté metiéndose en la pelea por el título de la Ligue 1. Algo que ratificó con su golazo para vencer al PSG días atrás.

Este viernes y en la previa del duelo con el Stade Brestois, Maripán recordó su anotación al gigante de París. "Vi que la pelota se quedó en el área y ellos no pudieron despejar. Me quedé esperando en la puerta del área, pensando en recuperar y de pronto encontré la pelota, disparé y fue gol. Es algo muy importante para mí y lo fue también para el equipo", aseguró en conferencia.

Guillermo Maripán ha tenido un gran 2021 junto al Mónaco. Foto: Getty Images

"Fue importante porque nos dio seguridad en el partido, porque sabíamos que este encuentro iba a ser difícil. Vamos por el camino correcto. Es tanto más satisfactorio porque el equipo recupera la victoria y continúa esta buena racha", agregó.

Maripán también explicó que su gran momento se debe a que "en esta temporada me estoy enfocando más en ayudar al equipo, y no solo en el lado defensivo. Tengo grandes compañeros a mi lado. Me concentro en todo lo que hago para desempeñarme lo mejor posible".

De la banca al estrellato

Hace solo unos meses atrás, Guillermo Maripán no estaba considerado entre los titulares. Una situación que dio vuelta para brillar. "Todo jugador profesional tiene altibajos en su carrera. Estoy más tranquilo que antes. Han habido momentos en los que me fue mejor que en otros, pero hay que estar concentrado para tener la capacidad de recuperarse. Todo pasa por el trabajo. Debemos mantener el impulso actual. Quiero ayudar al equipo y al entrenador".

Según el Memo, su alza se debe a que cuando no era titular aprovechó de arreglar su juego. "Tuve que mejorar, a veces se trata de detalles. Escuché las expectativas del entrenador. No tuve la oportunidad de jugar, así que me dediqué a trabajar. Hice todo lo posible para demostrar mi nivel cuando me tocara la oportunidad".

Finalmente Maripán aseguró que no se deja engañar por los elogios. "Gracias a las últimas actuaciones colectivas, así como a nivel personal, tuve algunas. El equipo gana, estoy tranquilo y concentrado en los partidos que vienen. La gente habla mucho de mí en el país, pero no me detengo ahí. Se viene una fecha de eliminatorias con mi país que es muy importante para mí. Estoy muy concentrado en este final de temporada", sentenció.