Marcelo Vega cuestiona nominación de Jean Beausejour a la Roja: “No está al nivel que uno espera de él”

Este viernes Reinaldo Rueda sorprendió con la convocatoria de la selección chilena para afrontar los partidos ante Perú y Venezuela, por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En ese sentido, Marcelo Vega entregó sus impresiones por el llamado de Jean Beausejour, quien tras la Copa América de 2019 anunció su retiro de la Roja. De hecho, hace un mes atrás volvió a ratificar esa decisión en una conferencia con Universidad de Chile.

“Fue súper claro cuando toma esta decisión, porque se va dando cuenta que ya no tiene la misma potencia, no pasa tantos como antes, tiene más lesiones, no está al nivel que uno espera de él y es raro que haya querido volver”, mencinó Vega en Todos Somos Técnicos.

“Más que la experiencia, porque la tiene, sabe manejarla, pero le toca un puntero rapidísimo y uno dice: ‘¿Quién juega Beausejour o Díaz? Es más rápido, quizás no pasa tanto, pero en velocidad no se lo llevan”, agregó.

En la misma postura se sumó Juvenal Olmos, quien sentenció que “Beausejour por Beausejour no lo cuestiono. Creo que todavía tiene méritos para estar en una nómina así. No sé si como lateral o de volante abierto más arriba. Lo que tengo claro que el sector más poderoso de Perú es el izquierdo”.

El lateral está siendo cuestionado por su rendimiento con la camiseta de la U. (FOTO: Agencia Uno)

Recordemos que Chile recibirá el próximo viernes en el Estadio Nacional a su símil de Perú, mientras que luego deberá visitar a Venezuela. Para ambos casos, la roja tiene la urgencia de sumar para escalar posiciones en las eliminatorias.