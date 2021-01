Jorge Vargas, ayudante técnico de Roberto Donadoni: “La mentalidad de la selección chilena puede mejorar”

En las últimas horas surgió un nuevo candidato para la banca de la selección chilena, el destacado técnico italiano Roberto Donadoni, legendario mediocampista que brilló con AC Milan y que lleva dos décadas de carrera como entrenador.

En ese sentido, Jorge Vargas, ayudante técnico de Donadoni, conversó en exclusiva con RedGol sobre esta posibilidad y aseguró que “no sería una alternativa negativa para la Roja”.

“Es una persona bastante seria, que le gusta jugar bien al fútbol, que tiene una historia importante en su espalda, entonces sabe manejar muy bien los grupos y le da mucha importancia a la responsabilidad del jugador. Pero, sin duda me llama la atención esta noticia, porque una persona como él, que tenga posibilidad de ir a Chile, significa que la mentalidad de la Roja puede mejorar”, señaló.

“Me gusta, porque no sería una alternativa negativa. Es una persona que conoce el fútbol en todos los lugares que ha estado, cuando fue jugador estuvo en la MLS, en Arabia, entonces sabe cómo funciona el fútbol a nivel mundial. Yo sé que tiempo atrás, antes de que llegase (Carlos) Queiroz, tuvo opciones de ir a Colombia y no quiso. Después, tuvo ocasiones en equipo de Sudamérica como Flamengo y en otros lugares, pero me llama la atención esta posibilidad. Ojalá que la pueda manejar y analizar con calma”, agregó.

El ex zaguero de la UC y la Roja ha trabajado los últimos años con Donadoni. (FOTO: Getty)

“La ventaja que tiene no es que lo que le puedan decir, sino que él tiene pocas conversaciones y los jugadores la tienen clara. Le pueden preguntar a (Erick) Pulgar que lo tuvo en Bologna, al Pájaro Valdés que lo tuvo en Parma. Entonces es un técnico muy serio, muy responsable y con personalidad”, complementó.

Al ser consultado sobre cómo son los equipos del DT italiano, expresó que “dependiendo de los jugadores que tenga disponible son los esquemas que utiliza. Por ejemplo, inicialmente, jugaba con 1-3-5-2, luego cambió a un 1-4-3-3. Todo depende de la materia prima para implementar el esquema que él piensa que puede ser mejor. No es un técnico totalmente cerrado a un esquema, sino que va siempre variando a la calidad de jugadores que tenga disponible”.

El DT italiano tuvo opciones de llegar a la selección de Colombia y al Flamengo de Mauricio Isla. (FOTO: Getty)

Además, al ser consultado si sigue siendo parte del cuerpo técnico de Donadoni y si le seduce la opción de llegar a la selección chilena, comentó que “seguramente, dependerá a dónde decida ir a trabajar. Por el momento, por lo que tengo entendido, estamos todos esperando que pase alguna novedad de parte de él”.

“Estoy radicado en Italia, pero el trabajo es trabajo. Uno tiene que analizar cada situación que puede ocurrir. Uno tiene que estar tranquilo y ver lo que pasa con esta alternativa de la selección chilena. Hay que esperar. Uno tiene que estar preparado para trabajar en un staff y en forma personal. Me he preparado para hacerlo en cualquier lugar y de buena manera”, sentenció.