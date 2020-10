Pedro Morales se la juega y pide el regreso de Humberto Suazo a La Roja: "Veo harto fútbol aquí en Chile y al Chupete lo veo súper bien"

La selección chilena se prepara para su segundo partido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Roja de todos recibe este martes a Colombia, un duro desafío para el equipo de Reinaldo Rueda por los últimos antecedentes.

Jugando por clasificatorias mundialistas, Colombia rescató un triunfo (1-3) y un empate (1-1) cuando visitó a Chile rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018 respectivamente. El último triunfo chileno ante los cafetaleros como local fue el 4-0 del 10 de septiembre de 2008, con goles Gonzalo Jara, Humberto Suazo, Ismael Fuentes y Matías Fernández.

Uno de los que estuvo en aquel encuentro fue Pedro Morales, quien en conversación con Deportes en Agricultura se atrevió a pedir el retorno de un histórico de la Roja: "He visto harto fútbol en Chile y a Chupete (Suazo) lo veo súper bien. Es verdad que faltan jugadores de recambio en la delantera, los otros entrenadores han intentado llevar a jugadores que no han resultado, pero llamen a Chupete".

El ex Universidad de Chile y Colo Colo afirmó que Suazo "está flaco, se mueve bien; está jugando muy bien pese a la campaña de La Serena. En probar no se pierde nada".

Por último, Morales se refirió a las pocas variantes ofensivas que tiene la Roja actualmente: "Quizás hay varios, pero no al nivel de los que estamos acostumbrados en la Selección. Hay algo en sus carreras que no logran explotar, tampoco aprovechan las oportunidades. Puede que falte algún delantero con poderío ofensivo, pero confiamos en Edu (Vargas), Alexis… Hay que pensar en los que están".