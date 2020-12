Miguel Herrera se candidatea a la banca de La Roja: "Es una gran selección, una gran oportunidad"

La salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena es inminente y la ANFP ya busca a su reemplazante para el resto del proceso clasificatorio a la Copa del Mundo de Qatar 2022. En ese contexto, un experimentado entrenador mexicano aparece como opción para asumir la banca de La Roja.

Se trata de Miguel Herrera, quien este lunes fue despedido del América de México tras quedar eliminados de la Concachampions y por protagonizar una acalorada discusión con el cuerpo técnico de Los Ángeles FC. "Los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución", afirmaron las Águilas.

En conversación con La Cuarta, el Piojo afirmó que no ha sido contactado por la ANFP, pero cree que sería una gran oportunidad para su carrera: "Nadie me ha contactado de Chile todavía. Es una gran selección, una gran oportunidad. Pero hay que esperar, no nos podemos adelantar. Es una situación atractiva, por supuesto. Alguna vez estuve cerca de dirigir a Chile, cuando eligieron a Pizzi".

Herrera, de 52 años, destacó el gran nivel del plantel nacional y recordó a los chilenos que ha dirigido: "Hay mucha materia prima en la selección de Chile, tienen muy buenos jugadores, algunos de fama mundial como Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Además el futbolista chileno ha sido entregado y determinado. He dirigido a muchos, desde 'Chupete' Suazo a otros más recientes como Nicolás Castillo".

El presente de Nicolás Castillo



Otro tema que abordó el Piojo Herrera fue sobre la recuperación de Nicolás Castillo. El delantero del América sufrió una grave trombosis en la pierna derecha en enero de este año, situación que casi le cuesta la vida o que pudo dejarlo lisa y llanamente sin su extremidad.

Luego de una larga recuperación, el formado en Universidad Católica anunció hace unos días que podrá volver a jugar en unos meses. Sobre esto, Herrera contó que "el doctor dijo que su última operación había sido todo un éxito. Sólo hay que esperar a su recuperación. Todos esperamos que el chico regrese de buena manera a las canchas".

"A mí Castillo siempre me ha sorprendido, porque es un chico muy determinado, muy profesional. El tiempo que lo tuve en América me di cuenta que el principal motor de su vida es su carrera. Esperemos que esté jugando dentro de poco", cerró.