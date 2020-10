Las notas del Toby Vega: le sube de 7 a un 10 a Arturo Vidal y califica con cero al árbitro "Equino" y al VAR

Este jueves se recordará como una jornada amarga. La selección chilena perdió 2-1 ante Uruguay con escándalo y polémica en el debut de las eliminatorias a Qatar 2022, quedando en el aire el claro penal no cobrado a la Roja por una mano en el área charrúa.

En el programa Todos Somos Técnicos del CDF, Marcelo Vega puso sus tradicionales notas destacando el desempeño de Sebastián Vegas, Charles Aránguiz, Francisco Sierralta, Alexis Sánchez y Arturo Vidal en una Roja que dejó la sensación que pudo ganar en el Centenario de no ser por la injusticia del árbitro y el VAR.

En los rojos, el Toby no tuvo piedad con Luis Suárez y le cambió el 1 al VAR para calificarlo con un cero. Y si hablamos de cambiar notas, a Vidal le subió el 7 por un 10.

LAS NOTAS DEL TOBY

Sebastián Vegas (6,5): “no tuvo problemas, juega mucho mejor de central, lo ponen de lateral y cumple también. Es de los tremendos jugadores que tiene la selección. El penal rebota en el muslo, no tiene tanta culpa. Marín dijo que tenía que haber salido Arias. Fue mala suerte”.

Charles Aránguiz (6,6): “lo ponen por izquierda, donde no se maneja muy bien pero lo hace bien. En el segundo tiempo estuvo notable con la habilitación. Eso uno echa un poco de menos, entraba Valdivia antes en el segundo tiempo y daba esos pases filtrados. No está, pero lo hace Aránguiz, me gusta mucho”.

Francisco Sierralta (6,7): “Luis Suárez no le ganó un solo cabezazo, tampoco por abajo, lo marca muy bien, demostró estar al nivel junto con Vegas pese a que no ha jugado mucho, más allá de ese rechazo al medio. Lo hace muy bien”.

Alexis Sánchez (7,0): “hace rato no lo veía jugar así, está motivado, con ganas, le pegaron una cantidad de patadas impresionante, era para expulsar a Bentancur. Trató de dar pases filtrados. Fue de lo mejor. Hace tiempo no lo veía tan, tan bien y tan concentrado”.

Arturo Vidal (7,0 y cambia por un 10): “el corazón que tiene este niño ojalá lo tuvieran muchos de muchos equipos chilenos. Corazón, físicamente extraordinario, tira el equipo para arriba, equilibrado, ordenado, más arriba se pierde un poco. Pero hoy lo que hizo… La cantidad de pases, recuperaciones, achica. ¿Tengo más nota? Ahí está, un 10. No me querían dar notas más altas y ahora me las dieron”.

Luis Suárez (2,0): “no gana un balón, está más gordo que yo. Mire. Yo era más flaco que este cuando jugaba. No le ganó un cabezazo a Sierralta. ¿Estuvo en los dos goles? Un penal. Hay que pedirle más”.

VAR (1,0 y cambia por un 0): “¿Equino era el árbitro? ¿Aquino? Pensé que era Equino. Sinvergüenza, caradura, nos robaron, era un partido ganado, bien planteado y terminamos perdiendo jugando de igual a igual, con seis jugadores menos. Lo hicieron pero por esto, nos robaron el partido. No existe el 0 y por eso no le pongo eso. ¿Sí? Cambiémoslo. Saque el 1 y deje el 0”.