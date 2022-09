La selección chilena se encuentra en Austria desde este sábado preparando el último partido que tendrá en esta fecha FIFA de septiembre. Este martes 27, Eduardo Berizzo y sus pupilos se miden ante Qatar en el Estadio Franz Horr, pero el fantasma de Claudio Bravo sigue dando vueltas.

El histórico capitán de la Roja no fue citado en esta pasada y el propio Toto reconoció que tiene las mismas oportunidades que todos de ser convocado en otra oportunidad, pero el retraso en La Liga de España le significaron que no fuera llamado. Sin embargo, sigue siendo tema.

Al discípulo de Marcelo Bielsa le preguntaron en conferencia de prensa sobre lo que dijo al respecto de Bravo y su situación, y el oriundo de Cruz Alta dio una verdadera masterclass de como evadir una consulta. Eso sí, fue cortés y explicó sus razones para hacerlo.

"Mire, yo voy a ocupar un recurso que quizás le parezca que estoy esquivando la pregunta, pero mi intención no es esa porque yo ya he contestado sobre la gente que no está, pero a mí me gustaría contestar por la gente que está", advirtió de entrada Berizzo. Pero no se quedó ahí, vino la explicación.

"Es evidente que los que están han decantado mi opinión en la comparación con otros estando aquí. Sí que es verdad que las ausencias hacen ruido y provocan debate, pero a mí me gustaría que las presencias provoquen debate y la actuación de los futbolistas en la selección", comenzó advirtiendo.

Tras eso, el Toto Berizzo explica que "nosotros somos una selección que está encontrando aportes nuevos, que está encontrando jugadores que se integren al núcleo de futbolistas que tienen más experiencia aquí, me gustaría que la gente que se agrega a nuestro equipo sienta también el interés de todos por hacerlo sentir cómodo, y no estoy expuesto a la crítica en la decisión, pero me gustaría pasar por una crítica que tiene que ver con las presencias, no tanto con las ausencias".

"Yo ya contesté sobre Bravo, pero así con el mismo argumento contesto sobre todos. Los futbolistas de campo tienen el mismo análisis que un portero, obviamente, pero la idea es que si están aquí es porque en la comparación me decanté por ellos", agrega Berizzo.

"En todos los puestos, en lateral derecho, centroatacante, en todos los puestos los comparamos, vemos sus partidos y nos inclinamos por una decisión que creemos es la mejor. Así que me gustaría debatir o conversar sobre las presencias, y hacer sentir a los futbolistas presentes seguros y sólidos de que están aquí y los respaldamos, esa es mi intención", concluyó.

