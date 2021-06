Caamaño declara su admiración por Jean Meneses: “Es el más subvalorado de la Roja y siempre demuestra algo”

Siguen las repercusiones por el empate que consiguió la selección chilena en su visita a Argentina, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, que marcó además el estreno oficial de Martín Lasarte.

En ese contexto, todos han elogiado las actuaciones de Claudio Bravo, Gary Medel, Alexis Sánchez y el regreso de Eugenio Mena. Sin embargo, el periodista Cristián Caamaño quiso aprovechar los micrófonos de Deportes en Agricultura para destacar el trabajo silencioso de Jean Meneses por la banda izquierda.

“Se ganó un lugar entre los 15, puede no ser titular mañana, pero pasado sí y nadie lo puede discutir después de la actuación que realizó ayer. Lo mismo pasa con Francisco Sierralta o Sebastián Vegas, pero me parece que Meneses jugando en Argentina no se achicó nunca, las guapeo todas”, partió diciendo.

“Quizás tomó malas decisiones en ataque, quizás le faltó ese atrevimiento que muestra a nivel de clubes cuando tiene que entrar al área, pero durante 90 minutos ese tipo cuando se sacó la camiseta: la estrujó y no pararon de caer gotas de sudor y esfuerzo, eso es lo que uno valora en jugadores que a lo mejor no son todo lo óptimo, que no están a la altura de los históricos, pero que se entregan al máximo”, agregó.

En la misma línea, complementó que “me saco el sombrero con este chico Meneses, es el jugador más subvalorado de esta selección, pero siempre demuestra algo, deja alguna pincelada y ayer dejó el esfuerzo con nota máxima”.

