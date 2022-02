El ex arquero de Deportes Iquique aseguró que Zanahoria puede ser titular ante la Canarinha. La Roja se jugará un partido clave de visita ante el pentacampeón.

La selección chilena sacó la tarea adelante en su visita a La Paz y sigue con vida en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja derrotó por 2-3 a Bolivia, estirando hasta la última doble fecha en marzo sus opciones de pelear un cupo en el torneo.

El partido tuvo de todo ,pero dentro de los nombres más destacados estuvo el de Brayan Cortés. El arquero de Colo Colo entró de emergencia tras la lesión de Claudio Bravo ante Argentina y cumplió con una enorme actuación en el peor momento del equipo.

Pero un problema asoma en el horizonte de Martín Lasarte. Y es que en medio del juego, el guardameta albo recibió una tarjeta amarilla que lo descarta para el duelo ante Brasil, lo que sumado a las dudas sobre el estado del capitán, pueden dejar a Chile sin portero.

En esta situación aparece Sebastián Pérez, quien en su actuación en el amistoso ante México dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico. Zanahoria puede llegar a ser el titular bajo los tres palos de la Roja ante Brasil, una tarea no menor considerando que es un partido clave para seguir en carrera.

En conversación con Radio ADN el ex arquero Rodrigo Naranjo, abordó la opción del arquero de la UC ante el pentacampeón y le puso todas sus fichas. "Ha mostrado por qué está en la selección y por qué fue escogido el mejor arquero del torneo".

"Reemplazar a Dituro era importante, la presión era alta y lo sacó adelante. Un tipo sobrio, trabajólico. No va a haber problema en el arco de Chile ante Brasil", agregó.

Elogios y un consejo a Brayan Cortés

Rodrigo Naranjo no solo tuvo palabras para Sebastián Pérez. El ex arquero también destacó lo hecho por Brayan Cortés ante Bolivia, asegurando que "tuvo un partido redondo, sin ningún error y es lo que todos esperábamos de él. No es nuevo lo que mostró y sirvió para traer los tres puntos".

"Es un tipazo, ha sido el mismo desde que lo conozco, no ha cambiado su actitud y el profesionalismo que ha mostrado desde chico. Eso es el reflejo de lo que mostró ayer. El techo sólo se lo puede poner él", complementó.

De hecho, Naranjo recalcó que "es un jugador irreverente. Ahora se le dan oportunidades a los jóvenes, no como antes cuando casi tenías que matar al arquero titular. Sus capacidades te dan confianza para entregársela en un duelo oficial. Lo ha demostrado en Colo Colo, en 2021 ratificó su calidad y por qué está ahí".

Aunque pese a su gran partido, el ex arquero le dejó un consejo al Indio. "Físicamente es un jugador dotado, con técnica y reflejos. Lo que quizá debe mejorar es la ansiedad en alguna jugada específica, puede tomarse con calma algunas jugadas y no demostrar todo en una sola. La experiencia que va adquiriendo lo va a llevar a ser un arquero sobrio", cerró.